Große Explosion: Unbekannte sprengen Geldautomaten in der Eggenberger Bank

Eine besorgniserregende Welle von Bankomatsprengungen hat nun auch die Stadt Graz erreicht. Am Donnerstagmorgen, gegen 3 Uhr, detonierte ein Sprengsatz in einer Filiale der Bawag-Bank im Stadtteil Eggenberg. Die Explosion war so stark, dass das gesamte Selbstbedienungsfoyer zerstört wurde, ebenso die Glasfassade des Gebäudes. Die Polizei entdeckte in der Nähe das Fluchtfahrzeug, einen Motorroller, der von den unbekannten Tätern zurückgelassen wurde.



In der Karl-Morre-Straße, an der Schnittstelle zur Eggenberger Allee, ereignete sich der Vorfall. Bei dieser Attacke wurde der Bankomat der Grazer Filiale vollständig zerstört, was erhebliche Schäden verursachte. Glücklicherweise wurden keine unbeteiligten Personen verletzt, jedoch besteht die Möglichkeit, dass die Täter durch die Explosion selbst Verletzungen erlitten haben. Die genauen finanziellen Schäden und die Frage, ob Bargeld erbeutet wurde, sind derzeit noch nicht bekannt.

Großfahndung nach Bankomatsprengung in Graz



Die Polizei hat umgehend eine umfassende Fahndung eingeleitet und fand bereits am Morgen das Fluchtfahrzeug, einen Motorroller. Durch Zeugenbefragungen sowie die Auswertung von Überwachungskameras konnte die Polizei bestätigen, dass mehrere Täter an dem Verbrechen beteiligt waren. Während die Spurensicherung am Tatort durchgeführt wurde, blieb der Bereich weiträumig abgesperrt, was auch zur Einstellung des Straßenbahn- und Busverkehrs für etwa eine Stunde führte. Der Vorfall in Graz stellt bereits die 14. Bankomatsprengung in Österreich in diesem Jahr dar. Laut Polizei sind mehrere Tätergruppen für diese besorgniserregende Serie verantwortlich. Aufgrund der Häufung dieser Vorfälle haben Banken in der Region verstärkte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um ihre Kunden und Geldautomaten besser zu schützen.

