Große Explosion: Unbekannte sprengen Geldautomaten in der Eggenberger Bank

Die Serie von Bankomatsprengungen hat nun auch Graz erreicht. Am Donnerstagmorgen um etwa 3 Uhr detonierte ein Sprengsatz in einer Filiale der Bawag-Bank im Bezirk Eggenberg. Die Explosion richtete erhebliche Schäden an, wobei das Selbstbedienungsfoyer der Bank vollständig zerstört und auch die Glasfassade des Gebäudes stark beschädigt wurde. Die Täter sind auf der Flucht und die Polizei hat bereits eine umfassende Alarmfahndung eingeleitet. GRAZ. Der Vorfall ereignete sich in der Karl-Morre-Straße in der Nähe der Eggenberger Allee. Unbekannte haben gezielt einen Bankomaten der Grazer Filiale gesprengt. Während der Explosion wurden Teile des Bankfoyers in Mitleidenschaft gezogen. Erfreulicherweise gab es keine Verletzten unter den Passanten; jedoch könnte es sein, dass die Täter sich während der Detonation Verletzungen zugezogen haben. Aktuell sind die genaue Schadenshöhe sowie die Frage, ob Bargeld erbeutet wurde, noch unklar. Siehe auch Lieferando Awards 2024: Diese Restaurants in Wien haben gewonnen Großfahndung nach Bankomatsprengung in Graz Die Polizei in Graz hat eine umfangreiche Fahndung eingeleitet und überprüft verschiedene Fluchtrouten, die die Täter genutzt haben könnten. Der Tatort wurde für die Dauer der Spurensicherung großräumig abgesperrt, was zur Einstellung des Straßenbahn- und Busverkehrs für etwa eine Stunde führte. Dieser Vorfall stellt bereits die 14. Bankomatsprengung in Österreich im Jahr 2023 dar und fügt sich in eine besorgniserregende Serie von Überfällen ein. Laut aktuellen Berichten sind mehrere Tätergruppen für diese explosionsartigen Überfälle verantwortlich. Die Banken reagieren auf die Häufung dieser Vorfälle mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen, um zukünftige Angriffe zu verhindern. Siehe auch Stadt Wien: Näher am Stadion-Deal – Gutachter bestellt Das könnte dich auch noch interessieren: Verfolgungsfahrt in Graz endet mit zwei Unfällen Toilettenanlage an Grazer Gymnasium brannte Schwere Verletzungen: Mann lief gegen Omnibus

