Große Polizeipräsenz in Lend: Verdacht auf Amoklauf an Grazer Schule

0 3 Bilder In Lend, Graz, findet derzeit ein erheblicher Polizeieinsatz rund um das BORG Dreischützengasse statt. Medienberichte deuten auf Schüsse in der Schule hin. Augenzeugen berichten, dass zwischen 20 und 30 Polizeifahrzeuge vor Ort sind, einschließlich der Cobra-Spezialeinheit. Update 11 Uhr: Eine Person mit Schussverletzungen wurde ins LKH West eingeliefert. Ein Notfallplan wurde aktiviert, und zehn Betten stehen bereit. Siehe auch Kinderbetreuung: Herausforderungen bei der Arbeit mit Kindern in der Steiermark Update 10.50 Uhr: Die Polizei hat den ersten Berichten zufolge Schüsse in der Schule bestätigt. Berichten zufolge könnte es zu einem Amoklauf in der Schule gekommen sein, während die Polizei die Informationen derzeit weiter überprüft. Sie rufen die Anwohner dazu auf, den Bereich zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten. +++ Aktuell läuft in der Dreierschützengasse in #Graz ein Polizeieinsatz. Bitte an die Anweisungen der Polizeikräfte halten. +++ — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) Weitere Infos folgen. Das könnte dich auch interessieren: Notlandung für Easyjet-Maschine am Grazer Flughafen. Siehe auch €250,000: Styrian Football Association Defends Use of COVID Relief Funds Tödlicher Unfall nach Klettersteigtour in Eisenerz.





