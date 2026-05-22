Große Rasen-Revitalisierung: Red Bull Arena Wals-Siezenheim bereitet sich auf Supercup-Spiel vor

Rasenerneuerung in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim

Der Rasen der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim wird während der Sommerpause erneuert. Die Arbeiten am Spielfeld haben am Tag nach dem letzten Saisonspiel, das an einem Montag stattfand, begonnen und dauern insgesamt rund eine Woche.

Die Arena in Wals-Siezenheim im Flachgau ist Heimstätte des FC Red Bull Salzburg und von Liefering. In dem Stadion werden pro Saison fast 50 Partien ausgetragen, Spiele finden dabei auch bis in den Winter hinein statt.

Beim Erneuerungsprozess wird der bestehende Naturrasen ausgefräst. Dabei werden rund 250 Kubikmeter Naturrasen entfernt. Anschließend wird der Untergrund des Spielfelds mit frischem Material aufgefüllt und mit einer Rasentragschicht versehen.

In der Red Bull Arena ist Hybridrasen mit einem Teil Kunstfaser verlegt. Es wird nur das Naturgras dieses Hybridrasens erneuert, nicht der gesamte Rasenaufbau. Die bestehenden rund fünf Prozent Kunstfasern des seit Oktober 2025 in der Arena liegenden Hybridrasens verbleiben im Boden.

Im Zuge der Arbeiten sollen bestehende Unebenheiten im Spielfeld ausgeglichen und ein entsprechend durchlässiger Untergrund sichergestellt werden. Am Ende der Arbeiten wird das Spielfeld neu eingesät. Das neu eingesäte Naturgras soll bis zum ersten Heimspiel Ende Juli anwachsen.

Am 12. August findet in Salzburg ein Supercup-Spiel zwischen dem Sieger der Champions League und dem Sieger der Europa League statt. Für diese Begegnung soll der Rasen in der Red Bull Arena in sehr gutem Zustand sein.