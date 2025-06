Großeinsatz der Polizei: Platzsperrungen und Demos während Selenskyjs Wien-Besuch

Am Montag, dem 16. Juni, wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Wien erwartet, wo er sich mit hochrangigen Vertretern, darunter Bundeskanzler Christian Stocker und Bundespräsident Alexander Van der Bellen, treffen wird. Sein Besuch führt zu einer verstärkten Polizeipräsenz in der Stadt, zu Platzsperren, mehreren Demonstrationen und zur vorübergehenden Schließung der Nationalbibliothek.

Wien, die Hauptstadt Österreichs, hat mit dem unerwarteten Besuch des ukrainischen Präsidenten in den letzten Tagen für Aufregung gesorgt. Das Treffen ist Teil von Selenskyjs Bemühungen, internationale Unterstützung für die Ukraine inmitten der anhaltenden Konflikte zu gewinnen. Es wird für Montag, den 16. Juni, erwartet und hat bereits zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen geführt. MeinBezirk berichtete:

Selenskyj wird in Österreich erwartet, um politische Gespräche zu führen, insbesondere in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine, die infolge des anhaltenden Krieges vor zahlreichen Herausforderungen steht.

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Besuchs wurden umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Eine behördliche Platzsperre und erhöhte Polizeipräsenz werden in der Innenstadt implementiert. Das Platzverbot gilt insbesondere rund um die Präsidentschaftskanzlei und das Bundeskanzleramt und wird von der Polizei durchgesetzt. Die entsprechende Verordnung ist auf der polizei.gv.at einsehbar. Die Sperre tritt um 9 Uhr in Kraft.

Die genaue Anzahl der Einsatzkräfte, die während Selenskyjs Besuch präsent sein werden, wurde nicht mitgeteilt. Polizeisprecher Markus Dittrich erklärte, dass sowohl Einsatzkräfte als auch spezielle Einheiten, darunter Sprengstoffspürhunde und mobile Einsatzgruppen, mobilisiert werden. Zudem stehen die österreichischen Behörden in engem Kontakt mit dem Sicherheitspersonal des ukrainischen Präsidenten.

Geplante Demonstrationen und Schließungen

Im Zusammenhang mit Selenskyjs Besuch sind mehrere Demonstrationen in der Stadt geplant. Eine kleiner Protest des Vereins „Mrija“ wird von 10 bis 14 Uhr beim Äußeren Burgtor stattfinden und etwa 20 Teilnehmer erwarten. Eine größere Demonstration, die unter dem Motto „Für Frieden, Neutralität und Souveränität“ steht, ist für 10 bis 15 Uhr am Maria-Theresien-Platz vorgesehen, mit etwa 500 erwarteten Teilnehmern.

Aufgrund der umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen bleibt die Nationalbibliothek am Heldenplatz, einschließlich ihrer Lesesäle sowie des Bildarchivs und der Grafiksammlung, den ganzen Tag geschlossen. Diese Information wurde am Freitag auf der offiziellen Website der Bibliothek veröffentlicht.

