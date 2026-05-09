Großeinsatz in Leutasch: Brand in Gastronomiebetrieb glücklicherweise ohne Verletzte

Brand in Gastronomiebetrieb in Leutasch – keine Verletzten

In Leutasch im Ortsteil Weidach ist am Freitag in einem Gastronomiebetrieb ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen wurde dabei niemand verletzt.

Eine Passantin meldete das Brandgeschehen am Freitag kurz nach 14:30 Uhr bei der Leitstelle. Zur gleichen Zeit nahm der Besitzer des Gastronomiebetriebes den Alarm eines Rauchmelders wahr.

Der Besitzer eilte daraufhin mit einem Mitarbeiter in das erste Obergeschoss und versuchte dort, den Brand zu löschen. Der Löschversuch blieb ohne Erfolg. Ein weiterer Mitarbeiter befand sich zu diesem Zeitpunkt in der darunterliegenden Restaurantküche.

Per Funk wurden an den Einsatzleiter die Stichworte „Zimmerbrand im ersten Obergeschoss, vermutlich eine Person eingeschlossen“ übermittelt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich jedoch alle Personen außerhalb des Gebäudes.

Zu dem Brand rückten die Feuerwehren Leutasch, Unterleutasch und Seefeld aus. Insgesamt waren 44 Einsatzkräfte im Einsatz, die sich darauf konzentrierten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Landesstraße im betroffenen Bereich gesperrt.

Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht. Alle beteiligten Personen wurden von der Rettung erstversorgt und laut Polizei vor Ort entlassen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt zur Ursache des Brandes.