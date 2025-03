Großeinsatz in Wien: Bombendrohung gegen ORF-Zentrum – Areal abgeriegelt

Seit den frühen Morgenstunden ist die Polizei mit einem Großeinsatz am „ORF“-Zentrum Küniglberg beschäftigt. Der Einsatz wurde ausgelöst durch ein verdächtiges Fahrzeug und mutmaßliche Bombendrohungen, die die Sicherheitskräfte auf den Plan riefen. Der Bereich um das Zentrum wurde umgehend abgesperrt, und die regulären Programminhalte mussten unterbrochen werden.

Aktualisiert am 25. März um 8.32 Uhr



WIEN/HIETZING. In den frühen Morgenstunden des Dienstags fand ein massiver Polizeieinsatz am „ORF“-Zentrum am Küniglberg statt, nur etwa 1,5 Kilometer südwestlich von Schloss Schönbrunn. Laut Berichten wollte ein Mann mit einem Lkw in das Gebäude fahren und drohte, eine Bombe zu zünden. Diese Informationen wurden zunächst von „Krone.at“ veröffentlicht.

Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz gegenüber MeinBezirk. Seit 5 Uhr sei die Polizei vor Ort, um das verdächtige Fahrzeug zu untersuchen. Der betroffene Bereich wurde teilweise abgeriegelt, um die Sicherheit der Anwohner und Mitarbeiter zu gewährleisten.

„FM4“-Programm unterbrochen

Obwohl zunächst keine genauen Informationen zur Bombendrohung vorlagen, meldete die Wiener Polizei kurz darauf auf Plattform X, dass ein Verdächtiger festgenommen wurde, der angeblich ein Lieferfahrzeug blockierte und behauptete, eine Bombe im Wagen platziert zu haben.

„Aus Sicherheitsgründen wurde ein umfangreicher Sperrkreis eingerichtet, und Gebäude innerhalb dieses Kreises wurden evakuiert“, erklärte die Polizei. Berichten zufolge musste das Live-Programm des Radiosenders „FM4“ eingestellt werden, während technische Störungen auch die Sendung „Guten Morgen Österreich“ betrafen.

Mitarbeiter in Sicherheit

Gerüchten zufolge wurden alle Mitarbeiter, die nicht für das Live-Programm benötigt werden, angewiesen, im Homeoffice zu bleiben, während das Vor-Ort-Einsatzteam auf das Entschärfungskommando wartet, um das Fahrzeug genauer zu untersuchen. Eine Anfrage an die Pressestelle des „ORF“ blieb bisher unbeantwortet.

Der Einsatz führt zu einer Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs. Die Buslinien 8A, 56A und 5B in Richtung Küniglberg/“ORF“-Zentrum werden über Montecuccoliplatz kurzgeführt, während die Linien 56A und 56B umgeleitet werden müssen. Ein Ende dieser Störung ist derzeit nicht absehbar.

Der Artikel wird kontinuierlich aktualisiert.





