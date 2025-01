Großeinsatz und Sperre am Wiener Gürtel wegen Zimmerbrand







Ein Zimmerbrand führte am späten Freitagnachmittag zu einem Großaufgebot der Feuerwehr sowie zu einer Sperrung des Gürtelbereichs in der Nähe der Hernalser Blindengasse. Laut Feuerwehr gab es keine Verletzten. WIEN/HERNALS. Am Freitag, den 10. Jänner, wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Großeinsatz am Hernalser Gürtel gerufen. Zunächst warnte die Wiener Polizei auf X vor einem erhöhten Verkehrsaufkommen in dieser Gegend. Auf Anfrage von MeinBezirk teilte ein…







