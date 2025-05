Großer Andrang: ESC-Gewinner JJ wird begeistert am Flughafen Wien empfangen

Spätestens seit Sonntagnacht bestimmt JJ die Schlagzeilen in Österreich. Mit seiner eindrucksvollen Opernballade „Wasted Love“ sicherte er sich den Sieg beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Basel. Bei seiner Rückkehr am Sonntag am Flughafen Wien wurde er von jubelnden Fans und Journalisten gebührend empfangen – MeinBezirk war vor Ort, um die Atmosphäre festzuhalten.

WIEN/SCHWECHAT. Der Eurovision Song Contest-Sieger 2025 hat einen Namen: Johannes Pietsch, besser bekannt als „JJ“. Seine kraftvolle Performance von „Wasted Love“ überzeugte sowohl das Publikum als auch die Jury, was ihn zum strahlenden Sieger des Wettbewerbs machte – wie bereits in einer ausführlichen Berichterstattung von MeinBezirk festgehalten.

Österreich feiern den ESC-Triumph

Der Hype um den ESC hat in Österreich seit dem Sieg keine Grenzen mehr. Gratulationswünsche strömten aus allen Bereichen – von der Politik und Kultur bis hin zur Wirtschaft. Die Hotellerie-Branche zeigt sich besonders erfreut, da der ESC 2026 in einer österreichischen Stadt stattfinden wird, was erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen dürfte, darunter Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit.

JJ ist momentan der Star der Stunde. Seine Ankunft am Sonntagabend in Wien war ein großes Ereignis, das Tausende von Fans in die Ankunftshalle lockte. Bei einem Besuch von MeinBezirk war die Halle überfüllt mit Fans, die gekommen waren, um JJ persönlich zu feiern und ihm zuzujubeln.

Großartiger Empfang am Flughafen



Viele Fans hatten Plakate und Banner mitgebracht, um ihren Idol zu begrüßen. Auch zahlreiche Medienvertreter waren anwesend, um eventuell ein Statement von dem erfolgreichen Sänger zu erhalten. Unter den Gratulanten befand sich sogar der Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), der sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ, JJ persönlich zu gratulieren und ihm die Hand zu schütteln.

JJ bedankte sich gerührt bei den Fans, die trotz des Trubels in Scharen erschienen waren, und drückte seine Dankbarkeit für die Unterstützung aus. Begleitet wurde er von seinem Team, seiner Schwester sowie Sicherheitskräften und Polizei, die für seine Sicherheit sorgten.

Die besten Impressionen von der Ankunft und der jubelnden Menge findest du in unserer Bildergalerie.

