Großer Bücherflohmarkt

In einer Welt, in der wir ständig mit neuen Informationen und Unterhaltung versorgt werden, ist es manchmal notwendig, Platz für frischen Lesestoff zu schaffen. Daher laden wir alle Bücherfreunde und Medienliebhaber herzlich ein, an unserem Flohmarkt für aussortierte Medien teilzunehmen.

Wir haben in den letzten Monaten viele Titel und Medien gesammelt, die wir leider aus unserem Bestand aussortieren mussten, um Platz für neue und aufregende Materialien zu schaffen. Unsere Auswahl umfasst eine Vielzahl von Büchern, CDs, DVDs, Hörbüchern und Zeitschriften, die darauf warten, ein neues Zuhause zu finden. Dieser Flohmarkt bietet Ihnen die perfekte Gelegenheit, Ihr Bücherregal aufzufrischen und vielleicht ein paar Schätze zu entdecken, die Sie sonst nicht gefunden hätten.

Wann findet diese besondere Veranstaltung statt? Sie können uns am 7. und 8. April 2025 besuchen, jeweils von 11:00 bis 19:00 Uhr. Der Flohmarkt wird in der Bücherei Philadelphiabrücke, im EKZ Arcade (Meidlinger Hauptstraße 73) stattfinden. Der zentrale Ort ist einfach zu erreichen, und wir freuen uns, Sie in dieser einladenden Atmosphäre begrüßen zu dürfen!

Der beste Teil? Die Medien sind gegen eine kleine Spende erhältlich, die der Unterstützung unserer Bibliothek zugutekommt. Mit Ihrer Spende helfen Sie nicht nur bei der Förderung der Lesekultur, sondern unterstützen auch unsere Initiativen zur Bereitstellung von Bildungsressourcen und Veranstaltungen für die Gemeinschaft.

Das Event ist ideal für alle Altersgruppen, ob Sie auf der Suche nach erstklassiger Literatur, fesselnden neuen Hörbüchern oder nostalgischen CDs und DVDs sind. Vielleicht suchen Sie auch ein spezielles Geschenk für einen Freund oder ein Familienmitglied – unser Flohmarkt hat für jeden etwas zu bieten!

Wir ermutigen alle Teilnehmer, diese Gelegenheit zu nutzen, um nicht nur tolle Medien zu erwerben, sondern auch mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten, die ebenfalls die Liebe zur Literatur und Kunst teilen. Darüber hinaus bieten wir eine gemütliche Atmosphäre, in der Sie sich entspannen und stöbern können.

Also, machen Sie sich bereit und markieren Sie sich den 7. und 8. April 2025 in Ihrem Kalender! Wir freuen uns darauf, Sie bei unserem Flohmarkt willkommen zu heißen, wo Sie mit nur einer kleinen Spende Ihre Literatur-Sammlung bereichern können. Bringen Sie Freunde und Familie mit und genießen Sie eine wundervolle Zeit in der Welt der Bücher!





