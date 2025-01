Großer Faschingsumzug in Simmering feiern Wien!

Bald ist es wieder Zeit für die Narren: Am 4. März feiern wir Faschingdienstag. Am Wochenende zuvor findet der Simmeringer Faschingsumzug statt, zu dem auch Besucherinnen und Besucher eingeladen sind, sich zu verkleiden. WIEN/SIMMERING. Das bunte Treiben im Frühling hat auf der Simmeringer Hauptstraße eine lange Tradition. Jedes Jahr zieht der Faschingsumzug zahlreiche Gäste in den Bezirk. Auch in diesem Jahr steht das große Ereignis schon bald bevor. Am Samstag, dem 1. März, wird gefeiert…







