Großinvestition in Zams: Krankenhaus St. Vinzenz baut Kapazitäten und medizinisches Angebot aus

Krankenhaus St. Vinzenz in Zams wird umfassend ausgebaut und saniert

Das Krankenhaus St. Vinzenz in Zams wird weiter ausgebaut. Die Barmherzigen Schwestern als Trägerorganisation setzen dabei auf die Sanierung bestehender Bauten und die Erweiterung des medizinischen Angebots.

Parallel zum baulichen Ausbau soll das Leistungsspektrum des Hauses vergrößert und die Berufsausbildung am Standort weiter gestärkt werden.

Generalsanierung von Haus 1 nach Großinvestition in Neubau

Nach dem Neubau von Haus 3 mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro hat im Krankenhaus St. Vinzenz die Generalsanierung von Haus 1 begonnen. Für diese Arbeiten sollen rund 50 Millionen Euro investiert werden.

Der Altbau des Krankenhauses wird im Zuge der Generalsanierung saniert. Laut Geschäftsführer Bernhard Guggenbichler sollen durch die Investition in Haus 1 neue Fachrichtungen im Krankenhaus angeboten werden. Das medizinische Angebot soll insgesamt erweitert werden.

Die Finanzierung der Arbeiten ist gesichert. Die rund 50 Millionen Euro werden zu 55 Prozent von 54 Verbandsgemeinden und zu 45 Prozent vom Tiroler Gesundheitsfonds getragen. Die Förderzusage des Landes ist vor kurzem eingetroffen.

Mehr Arbeitsplätze und erweitertes Versorgungsangebot

Durch den neuerlichen Ausbau im Gesundheitswesen in Zams soll die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf über 1300 steigen. Der Ausbau des Krankenhauses soll neue Arbeitsplätze schaffen.

Bernhard Guggenbichler zufolge versorgt das Krankenhaus St. Vinzenz das komplette Oberland mit den Tourismusregionen und kommt auf rund 200.000 mögliche Patienten. Bereits vor sieben Jahren wurde ein neuer An- und Abmeldebereich in Betrieb genommen.

Stärkung der Berufsausbildung am Standort Zams

Die angegliederte Berufsausbildung in Zams soll weiter forciert werden. Angeboten werden Ausbildungen vom Pflegeassistenten und Pflegefachassistenten über diplomiertes Personal bis hin zur Bachelorausbildung.

Laut Bernhard Guggenbichler wird mit der Ausbildung in Zams die Versorgung der Oberländer Seniorenheime mit qualifiziertem Personal gewährleistet.

Weitere Investitionen der Barmherzigen Schwestern

Die Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Schwestern unterstützt die beschriebenen Projekte und investiert in Einrichtungen in Zams. Darüber hinaus investieren die Barmherzigen Schwestern in den Wohnpark St. Josef in Mils.

Der Wohnpark St. Josef in Mils soll Raum für inklusives Leben und Wohnen schaffen. Der Spatenstich hat bereits stattgefunden, die Fertigstellung ist für Herbst des kommenden Jahres geplant.