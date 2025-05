Großprojekt: Alpenverein Hall investiert Millionen in die Glungezer-Hütte

Der Alpenverein Hall plant mit innovativen Konzepten und einer Millioneninvestition in die Glungezerhütte für eine nachhaltige Zukunft.

HALL. Der Alpenverein Hall steht vor spannenden Entwicklungen. In einer Zeit des Wandels sprach MeinBezirk mit dem Obmann Romed Giner über gegenwärtige Herausforderungen, kreative Ansätze in der Vereinsarbeit und ein Großprojekt, das weit über die Region hinausstrahlt. Die Glungezerhütte, ein Highlight für Bergbegeisterte, soll bis 2027 umfassend generalsaniert werden. Aber der Reihe nach.

Rückblick und neue Impulse

Der Alpenverein Hall hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Besonders stolz ist man auf das vielfältige Angebot und das starke ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder. „In den letzten sechs Jahren konnten wir viel bewegen. Unser vielseitiges Programm und die Digitalisierung der Wege sind Höhepunkte unserer Arbeit“, so Obmann Romed Giner. Mit mehr als 6.000 Mitgliedern und rund 100 Veranstaltungen jährlich bietet der Verein Aktivitäten für Jung und Alt. Das Angebot reicht von geführten Wanderungen über alpine Kurse bis hin zum neu eingeführten Mountainbiken. Sicherheit steht im Zentrum der Arbeit, und das Programm „Sicher am Berg“ wurde kontinuierlich erweitert.

„Wir bieten Kurse zu Hochtouren und Klettersteigen an“, erklärte Giner und berichtete von der erfolgreichen Teilnahme am kürzlich abgehaltenen Bikeday in Absam.

Digitalisierung der Wege

Die Aufgaben des Alpenvereins Hall sind vielfältig und umfassen Ausbildung, ein attraktives Veranstaltungsprogramm, sowie die Instandhaltung der alpinen Infrastruktur. Insgesamt verwaltet der Verein etwa 80 Kilometer an Wanderwegen und Klettersteigen. Zu den jüngsten Sanierungen gehören die Anlagen des Sagen Klettersteigs am Glungezer und der Felix-Kuen-Steig im Karwendel, die zuvor in schlechtem Zustand waren. In naher Zukunft plant der Alpenverein die Sanierung mehrerer hochalpiner Wege, darunter wichtige Routen zum Klammjoch und zur Lizumerhütte. Zudem wird die Digitalisierung der Wegdaten vorangetrieben, um präzisere Karten und eine verbesserte Orientierung zu bieten. Über die Alpenvereins-Aktiv-App erhalten Nutzer Zugriff auf digitale Karten und detaillierte Tourenbeschreibungen. Neu ist auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Einschätzung der Lawinengefahr in Zusammenarbeit mit der Plattform ‚Skitourenguru‘, die wertvolle Daten für die Risikoanalyse bereitstellt.

Sanierung der Glungezerhütte

Ein zentrales Anliegen des Alpenvereins Hall ist die Erhaltung der Schutzhütten, darunter die Lizumerhütte und die Glungezerhütte. Letztere wird in den kommenden Jahren umfassend generalsaniert. Der Architekturwettbewerb dazu wurde im April 2023 abgeschlossen, wobei das Architekturbüro Neurauter den Zuschlag erhielt. „Die Strukturen der Glungezerhütte sind veraltet. Der Übernachtungs- und der Seminarbereich entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen“, erklärt Giner. Die Gaststube bleibt erhalten, jedoch wird der Großteil der Hütte neu errichtet. Für das Projekt sind insgesamt etwa drei Millionen Euro veranschlagt, wobei bereits Förderungen zugesagt wurden. „Wir möchten den Hüttencharakter bewahren. Die Glungezerhütte soll ein Ort für Tradition und Gastfreundschaft bleiben. Die Einreichplanung beginnt nun, und wir starten 2027 mit dem Bau“, schloss Obmann Giner.

