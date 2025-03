Großprojekte wie der Sportclubplatz: Die nächste Mega-Pleite im Wiener Bauwesen

Die Krise in der Wiener Baubranche verschärft sich weiter: Die Bauconsult GmbH hat am Dienstag einen Antrag auf Sanierung beim Handelsgericht gestellt, nachdem Verbindlichkeiten in Höhe von 11 Millionen Euro bekannt wurden. Das Unternehmen, das an bedeutenden Projekten wie der Renovierung des Stadions des Wiener Sportclubs beteiligt war, steht nun unter erheblichem Druck.

WIEN/LEOPOLDSTADT/HERNALS. Der österreichische Immobilien- und Bausektor zeigt alarmierende Anzeichen einer Krise. Mit dem Sanierungsantrag von Bauconsult GmbH, die im Jahr 2012 als Generalübernehmer gegründet wurde, hat ein weiterer wichtiger Akteur die Gefahren der wirtschaftlichen Lage erkannt. Laut Creditreform musste das Unternehmen, das 47 Mitarbeitende beschäftigt, den Schritt ins Handelsgericht wagen, um seine finanzielle Situation zu klären.

In diesem Kontext kündigte Venka Stojnic von Creditreform an, dass das Unternehmen eine Sanierung ohne Eigenverwaltung beantragt hat. Die 11 Millionen Euro Verbindlichkeiten verteilen sich auf etwa 200 Gläubiger. Die vorliegenden finanziellen Schwierigkeiten sind symptomatisch für die alltäglichen Herausforderungen der Immobilienbranche in Wien, die durch gestiegene Baukosten, Materialmangel und eine stagnierende Nachfrage belastet ist.

Von Sportclub-Stadion bis Viertel Zwei

Ein Ausblick in die Geschäftstätigkeit von Bauconsult zeigt, dass das Unternehmen zuvor monatliche Bruttoumsätze von etwa 800.000 Euro generierte. Es war an zahlreichen wichtigen Projekten beteiligt, darunter die Revitalisierung des Sportclubplatzes und Wohnbauprojekte wie „Grünblick im Viertel Zwei“, wo aktuell 340 Eigentumswohnungen errichtet werden. Die Fertigstellung dieser Projekte ist für 2025 geplant. Die Website des Unternehmens erwähnt weiterhin, dass man an der technischen Projektsteuerung für das Stadion des Wiener Sportclubs beteiligt war, doch die aktuelle Rolle bleibt unklar.

Frage der Auswirkungen

Die Sanierung der Bauconsult GmbH könnte, falls erfolgreich umgesetzt, eine Perspektive für das Unternehmen darstellen. Dennoch war die Frage nach den unmittelbaren Auswirkungen auf bestehende Projekte und Bautätigkeiten nicht geklärt. Eine Anfrage von MeinBezirk blieb bis Dienstagnachmittag unbeantwortet.

Die Gläubiger wird angeboten, eine Rückzahlungsquote von 20 Prozent zu akzeptieren. Forderungen können bis zum 8. Mai bei der Creditreform eingereicht werden. Zudem ist bereits ein Termin für die Sanierungsplantagsatzung am 5. Juni vorgesehen.

Weitere Themen:

Wert für Verkauf der Generali Arena an Stadt Wien steht fest

Finanzpolizei rettet Insassen aus brennendem Fahrzeug

Fan-Ausschluss und Höchst-Geldstrafe gegen Rapid