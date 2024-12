Großveranstaltung in Wien: Hohe Sicherheitsmaßnahmen für den Silvesterpfad

Der Wiener Silvesterpfad ist für viele Menschen der Beginn des neuen Jahres. Auch in diesem Jahr werden mehrere hunderttausend Besucherinnen und Besucher erwartet. Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, werden Streckensperren eingerichtet. Zudem sind über 400 Sicherheitskräfte im Einsatz.

WIEN. Rund 800.000 Menschen aus Österreich und der ganzen Welt werden sich erneut in der Wiener Innenstadt beim Wiener Silvesterpfad versammeln. Diese Großveranstaltung zählt zu den größten Neujahrsfeiern in Europa und erstreckt sich über acht Standorte in der Innenstadt. Die Strecke führt von der Freyung über den Graben bis zum Neuen Markt.

Für eine Veranstaltung dieser Größenordnung ist ein umfassendes Sicherheitskonzept unerlässlich. Eine zentrale Sicherheits- und Einsatzzentrale koordiniert in Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdiensten den reibungslosen Ablauf. Flächendeckende Videoüberwachung, digitale Infodisplays und ein Beschallungssystem unterstützen dabei, die Besucherströme zu lenken und über Änderungen oder Kapazitätsgrenzen in bestimmten Bereichen zu informieren.

Mit Streckensperren rechnen

Über 400 Sicherheitskräfte sind zusätzlich im Einsatz, die insbesondere auf verbotene Gegenstände wie Glasbehälter, große Taschen, Waffen und pyrotechnische Artikel achten.

Der Zugang zum Veranstaltungsgelände wird durch 40 vorgelagerte Sicherheitsbarrieren geregelt, die unerlaubte Zufahrten verhindern. Besucherinnen und Besucher können die Innenstadtroute über festgelegte Eintrittspunkte betreten. Die Organisatoren empfehlen nachdrücklich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es kann jedoch vorkommen, dass Straßenbahnen und U-Bahn-Stationen im Veranstaltungsbereich zeitweise gesperrt oder umgeleitet werden. Ab etwa 21 Uhr wird die U1 und U3 nicht mehr an der Station Stephansplatz halten.

Gäste erhalten Informationen zu Änderungen und dem Ablauf auf der Webseite www.wienersilvesterpfad.at. Der 33. Wiener Silvesterpfad beginnt am 31. Dezember 2024 um 14:00 Uhr und endet am 1. Jänner 2025 um 2:00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, es sind keine Tickets erforderlich.

