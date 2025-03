Groundbreaking Ceremony for Condominiums on Rechbauerstraße

Im pulsierenden Grazer Herz-Jesu-Viertel werden derzeit in der Rechbauerstraße hochwertige Eigentumswohnungen entwickelt, die eine Wohlfühl-Oase für zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner bieten – sei es zur Eigennutzung oder als attraktive Anlageoption. Der Spatenstich für dieses Projekt ist bereits erfolgt. GRAZ. Dieses exklusive Wohnprojekt bietet eine absolute Seltenheit auf dem Grazer Wohnungsmarkt: 49 luxuriöse Neubauwohnungen, die mit verschiedenen Freiflächen ausgestattet sind, darunter Eigengärten, Balkone, Loggien und Terrassen. Die Tatsache, dass das Gebäude über eine hauseigene Tiefgarage verfügt, ist besonders bemerkenswert für dieses Viertel. Zukünftige Bewohner können sich auf den hohen Wohnkomfort, die idyllische Lage in einem Innenhof und die sonnigen Freiflächen freuen. Vielfalt von Neubauwohnungen und Altbau-Stadtvilla Vom einladenden Gartenbereich bis hin zur eleganten Penthouse-Wohnung mit Blick auf die Herz-Jesu-Kirche bleiben bei diesem Projekt keine Wünsche offen. Die Wohnungen werden in erstklassiger BEWO-Qualität mit exzellentem Service realisiert. Noch bis kurz vor Baubeginn besteht die Möglichkeit, noch bestehende Grundrisse zu verändern oder Wohnungen miteinander zu kombinieren. Darüber hinaus können die zukünftigen Besitzer die Innenausstattung nach eigenen Wünschen gestalten. Siehe auch Mordalarm in Wien: Leiche in einem Koffer auf offener Straße entdeckt Zusätzlich werden zwei historische Bestandshäuser, die ursprünglich zwischen 1870 und 1900 für die Wagenfabrik Gustav Koller errichtet wurden, denkmalgerecht saniert. Eines der Gebäude wird als Stadtvilla umgebaut, was eine harmonische Verbindung von Altbaucharme und modernem Wohnkomfort ermöglicht. Für eine bequeme Parkplatzsituation wird eine hauseigene Tiefgarage bereitgestellt, die auch mit Infrastruktur für E-Autos ausgestattet wird. Es stehen zudem zahlreiche Fahrradabstellplätze zur Verfügung, und jede Wohnung erhält ein dazugehöriges Kellerabteil. Besonderheiten der Lage Die Wohnungen bieten nicht nur einen einzigartigen Blick auf die Herz-Jesu-Kirche, sondern befinden sich in der Nähe zahlreicher Annehmlichkeiten wie Supermärkten, Bauernmärkten, Restaurants, Ärzten, Apotheken sowie Bildungseinrichtungen, die von Volksschulen bis hin zu Universitäten reichen. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist hervorragend – Bus und Straßenbahn sind in unmittelbarer Nähe, und die Autobahn ist in wenigen Minuten erreichbar. Zudem ist die Grazer Innenstadt nur einen kurzen Fußweg entfernt – zentraler und charmanter kann man in Graz kaum wohnen. Siehe auch Besorgnis um Papst Franziskus: Auch die Erzdiözese Wien bittet um Gebete Infrastruktur und Anbindungen Supermarkt: 150 Meter

150 Meter Bauernmarkt: 300 Meter

300 Meter Apotheke: 300 Meter

300 Meter Ärzte: 300 Meter

300 Meter Volksschule: 200 Meter

200 Meter Kindergarten, Gymnasium: 300 Meter

300 Meter Restaurants: 400 Meter

400 Meter Bus- und Straßenbahnhaltestelle: 300 Meter

300 Meter A2-Anschlussstelle: Fünf Kilometer Eckdaten des Projekts Fertigstellung: Ende 2026

Ende 2026 Bezug: mit Fertigstellung

mit Fertigstellung Wohnungen: 49 mit Wohnflächen ab etwa 30 bis 123 Quadratmeter (Zusammenlegungen bis zum Baustart möglich)

49 mit Wohnflächen ab etwa 30 bis 123 Quadratmeter (Zusammenlegungen bis zum Baustart möglich) Freiflächen: Balkone, Loggien, Terrassen oder Gärten

Balkone, Loggien, Terrassen oder Gärten hauseigene Tiefgarage

81 Fahrradabstellplätze in der Tiefgarage

27 Fahrradabstellplätze im Freien

Kellerabteile

Bauweise: Massivbau

Massivbau Informationen zum Energieausweis: HWB 25,8 kWh/m²a, fGEE 0,79

HWB 25,8 kWh/m²a, fGEE 0,79 Verkauf: BEWO-Besser Wohnen-Immobilien GmbH

BEWO-Besser Wohnen-Immobilien GmbH Hausverwaltung: Rustler Gruppe GmbH

Rustler Gruppe GmbH Architektur: KS Baumanagement

Treuhänder: Franz Ruzsics als öffentlicher Notar in Seiersberg Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der BEWO.

