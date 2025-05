Grün-weißer Triumph: Rapid schmettert violette Titelträume im Wiener Derby

Das letzte Wiener Derby der Saison fand am Sonntag, den 11. Mai, statt und es lieferte das erwartete spannende Duell. Der SK Rapid Wien konnte sich am Ende mit 2:1 durchsetzen, dank Toren von Guido Burgstaller und Ercan Kara. Für den FK Austria Wien, die lange um den Titel kämpften,

bedeutet die Niederlage das Ende ihrer Hoffnungen auf den Meistertitel.

WIEN/FAVORITEN. Im letzten Wiener Derby zwischen dem SK Rapid Wien und FK Austria Wien war der Druck hoch. Die Violetten kämpften darum, ihre Titelträume aufrechtzuerhalten. Doch durch den Sieg der grün-weißen Stadtrivalen können die Austria ihre Pläne für diese Saison nicht mehr verwirklichen. Damit ist der Abstand zum Tabellenführer Sturm Graz, der bereits eine hervorragende Saison spielt, zu groß geworden und die Austria kann die verloren gegangenen Punkte nicht mehr aufholen.

Handelfmeter für die Austria

Das Führungstor für Rapid fiel in der 32. Minute durch Guido Burgstaller. Für den erfahrenen Stürmer war es das erste Tor seit seiner schweren Verletzung im November 2024, und es kam zur genau richtigen Zeit. Die Spieler von Rapid verteidigten das 1:0 leidenschaftlich, während die Austria versuchte, das Spiel zu dominieren und hat mehr Ballbesitz, aber nicht die zählbaren Aktionen.

In der 80. Minute dann der Aufreger: Rapid-Innenverteidiger Kouadio Ange Ahoussou wurde für ein Handspiel im eigenen Strafraum bestraft. Nach einer Überprüfung durch den Videoschiedsrichter entschied Referee Christopher Jäeger auf einen Elfmeter. Dominik Fitz trat an und verwandelte sicher in die linke untere Ecke.

Rapid bringt Führung über die Zeit

Wer nun dachte, dass die Austria das Spiel drehen könnte, wurde in der 84. Minute eines Besseren belehrt. Nach einer Ecke von Mathias Seidl konnte Ercan Kara am höchsten steigen und zum 2:1 für Rapid einköpfen.

Die Austria unternahm in den letzten Minuten einen letzten Versuch, um den Ausgleich zu erzielen, stürmte auf das Tor von Rapid-Goalie Niklas Hedl. Doch die Rapid-Abwehr hielt stand und verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und sicherte sich damit einen wichtigen Sieg. Rapid steht nun bei 24 Punkten auf dem fünften Platz, während die Austria, mit 33 Punkten, sich auf einem soliden dritten Platz befindet und weiterhin auf Kurs für die Europa-League-Qualifikation ist.

