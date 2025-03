Gründermesse Graz: Ratschläge, Strategien und Insights für Start-ups

Am 22. März 2025 versammeln sich nachfolgend aufstrebende Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer zur Gründermesse in der Messe Graz, um wertvolle Einblicke und Tipps zur Gründung, Unternehmensaufbau und Markteinführung zu erhalten. GRAZ. Die Vision für dein Unternehmen steht fest, und jetzt ist der entscheidende Moment gekommen, um diese Idee in die Realität umzusetzen. Die Gründermesse bietet eine Gelegenheit, sich mit Experten auszutauschen und praxisnahe Ratschläge zu erhalten. Es wird eine Plattform geschaffen, um Fragen an Profis zu stellen und von ihren Erfahrungen zu lernen. Neben spannenden Workshops enthält die Messe auch hochkarätige Vorträge von führenden Unternehmern, die Inspiration bieten und wertvolle Einblicke in den gründungsspezifischen Prozess geben. Siehe auch Verkehrsstatistik: Wien ist die zweitsicherste Stadt für Radfahrer in Europa Programmhighlights Die Gründermesse 2025 findet am Samstag, dem 22. März, von 9 bis 17 Uhr statt. Im Rahmen des Programms gibt es Keynotes für das richtige Mindset sowie „Lessons Learned Sessions“. Der Extremsportler Christoph Strasser teilt seine Erfahrungen über den schmalen Grat zwischen Erfolg und Misserfolg und zieht spannende Parallelen zwischen Extremsport und Unternehmertum. Darüber hinaus wird Leadership Coach Verena Böhm, Gründerin der Be You Academy, zeigen, wie Authentizität und Selbstbewusstsein den unternehmerischen Erfolg nachhaltig beeinflussen können. Zudem lädt der „Startup Spritzer“ zum informellen Networking ein, was eine großartige Gelegenheit für Jungunternehmer bietet, Kontakte zu knüpfen und voneinander zu lernen. Siehe auch 1.000 Euro Belohnung für Deine Rückkehr nach Syrien – Hol dir Deine Zukunft zurück! Voranmeldung Der Besuch der Messe sowie die Teilnahme an der Gründertagung und dem umfassenden Workshop- und Vortragsprogramm sind für Gründer und Gründerinnen sowie Jungunternehmer und -unternehmerinnen mit einer gültigen Registrierung kostenlos. Eine Anmeldung ist über die offizielle Webseite mcg.at/events/gruendermesse möglich. Interessante Themen für dich: Ziviltechniker üben heftige Kritik am A9-Ausbau

