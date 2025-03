Gründermesse Graz: Ratschläge, Strategien und Insights für Startups

Am 22. März 2025 versammeln sich aufstrebende Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer zur Gründermesse in der Messe Graz, um wertvolle Einblicke und Ratschläge zum Thema Unternehmensgründung, -aufbau und Markteinführung zu erhalten. GRAZ. Die ideale Geschäftsidee ist gefunden, und der Grundstein für dein Unternehmen ist gelegt. Nun ist es an der Zeit, diese Vision weiterzuentwickeln. Die Gründermesse bietet eine Plattform, um Fragen an Experten zu stellen und wertvolle Tipps zu erhalten. Diese Veranstaltung soll dazu beitragen, ambitionierte Ideen in die Realität umzusetzen. Im Rahmen der Messe werden auch beeindruckende Workshops und Vorträge von führenden Köpfen der Branche angeboten, die den Teilnehmern wertvolle Anregungen geben. Siehe auch Stabile Zahlen: 1,23 Millionen Anrufe empfing die Wiener Polizei im Jahr 2024 Termin und Highlights der Gründermesse 2025 Die Gründermesse 2025 findet am Samstag, dem 22. März, von 9 bis 17 Uhr statt. Auf dem Programm stehen inspirierende Keynotes und „Lessons learned Sessions“. Der Extremsportler Christoph Strasser wird über den schmalen Grat zwischen Erfolg und Misserfolg sprechen und faszinierende Parallelen zwischen Extremsport und Unternehmertum ziehen. Leadership Coach Verena Böhm, Gründerin der Be You Academy, wird darlegen, wie Authentizität und Selbstbewusstsein den unternehmerischen Erfolg nachhaltig prägen können. Ein besonderes Highlight ist der „Startup Spritzer“, der zum Netzwerken einlädt. Siehe auch Mordalarm in Wien: Leiche in einem Koffer auf offener Straße entdeckt Voranmeldung Der Eintritt zur Messe, die Teilnahme an der Gründertagung und am umfassenden Workshop- und Vortragsprogramm sind für Gründerinnen und Gründer sowie Jungunternehmerinnen und -unternehmer mit gültiger Registrierung kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann unter mcg.at/events/gruendermesse erfolgen. Das könnte dich auch interessieren: Ziviltechniker äußern heftige Kritik am A9-Ausbau. Stadt Graz plant Initiative zur Förderung von Frauen in Vollzeitbeschäftigungen. In Graz wird es eng für Fußgänger – neue Verkehrsplanungen im Fokus.

