Grüne Lunge im Beton-Dschungel: Bregenz führt in Grünflächen-Ranking, Innsbruck als Schlusslicht

Greenpeace-Analyse: Bregenz mit höchstem Grünflächenanteil im Stadtkern

Eine aktuelle Auswertung von Greenpeace vergleicht den Grünflächenanteil in den Stadtkernen der österreichischen Landeshauptstädte. Demnach liegt Bregenz an der Spitze des Rankings, Innsbruck bildet das Schlusslicht.

Für die Analyse wurden Satellitendaten des Typs Copernicus Sentinel-2 der Europäischen Weltraumorganisation ESA aus der Vegetationsperiode von Mai bis August 2025 ausgewertet. Betrachtet wurden die Stadtkernbereiche der Landeshauptstädte.

Deutliche Unterschiede zwischen den Landeshauptstädten

Laut Greenpeace weist Bregenz im Stadtkern einen Grünflächenanteil von 38,3 Prozent auf und führt damit das Ranking an. In der detaillierten Auswertung werden Linz mit 33,4 Prozent und Graz mit 32,2 Prozent als weitere Städte mit hohen Grünanteilen im Zentrum genannt.

Im Mittelfeld liegen demnach Salzburg mit 29,7 Prozent, Klagenfurt mit 29,1 Prozent und Eisenstadt mit 28,0 Prozent. Am unteren Ende der Skala sieht Greenpeace dringenden Handlungsbedarf: Wien kommt im Zentrum auf 26,3 Prozent Grünanteil, St. Pölten auf 25,3 Prozent.

Innsbruck weist laut der Auswertung im Zentrum einen Grünanteil von 25,0 Prozent auf und liegt damit auf dem letzten Platz des Rankings. Insgesamt landen Innsbruck, St. Pölten und Wien auf den hintersten Rängen.

Innsbrucker Stadtzentrum im Fokus

Im Zusammenhang mit Innsbruck wird hervorgehoben, dass der Inn großteils von Grün gesäumt ist und der Hofgarten im Norden der Stadt einen grünen Rückzugsort bietet. Nach Erläuterungen zur Studie bleibt das Potenzial in der historischen Altstadt jedoch ungenutzt, die Altstadt bleibe grau.

Vor allem in den Fußgängerzonen und auf öffentlichen Plätzen in Innsbruck würden Grünflächen fehlen. Zudem wird darauf verwiesen, dass viele Innenhöfe begrünt werden könnten.

Hinweise auf Stadtklima und Begrünung

Greenpeace warnt, dass versiegelte Flächen die Hitze in Stadtzentren massiv verstärken können und tritt für Grünräume als vernetztes System im gesamten Stadtgebiet ein. Große Bäume, grüne Parks und blühende Wiesen wirkten in Stadtzentren wie natürliche Klimaanlagen und könnten die Temperatur an Hitzetagen spürbar senken, wird die Bodenschutz-Expertin Melanie Ebner von Greenpeace zitiert.

In Innsbruck wurde vor drei Jahren eine Stadtklimaanalyse durchgeführt. Ziel dieser Analyse ist es, die Lebensqualität in der Stadt angesichts steigender Temperaturen zu sichern. Die Ergebnisse sollen bei allen Bau- und Entwicklungsprojekten berücksichtigt werden.