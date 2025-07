Grüne Rückzugsorte: Leser von MeinBezirk präsentieren ihre Gärten in Graz

Einfach abschalten und genießen: MeinBezirk präsentiert wöchentlich den ganzen Stolz der Grazer Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Schick auch du deine schönsten Fotos von deiner Gartenanlage (siehe unten)!



GRAZ. Die Pflege eines Gartens erfordert zweifelsohne Arbeit und Engagement. Doch einmal vollbracht, eröffnet sich vielen Grazerinnen und Grazern in den warmen Monaten ein Rückzugsort, der kaum zu übertreffen ist. So meint auch Ingeborg Kienzl aus Eggenberg: „Die Liebe zu den Pflanzen überwiegt.“ In ihrer kleinen Oase mag zwar nicht alles perfekt sein, doch das muss es ihrer Meinung nach auch nicht. „Kleine Pflänzchen großzuziehen, zu betrachten und den Jahreslauf zu erleben, ist einfach wunderschön.“ Laut einer Studie, veröffentlicht von der Universität Graz, haben Gartenarbeit und Naturkontakt positive Effekte auf die mentale Gesundheit, was durch solche Erfahrungen bekräftigt wird.

Garten als Ort der Ruhe

Brigitte Schwab aus Gries teilt diese sentimentale Verbindung zur Natur: „Wenn man inmitten der Blumen, Bäume und Sträucher weilt, empfindet man als wäre man im Paradies.“ Ihre liebevolle Pflege der Pflanzen wird zum Symbol der Erinnerungen, die sie von Freunden und Familie erhalten hat. Eine Statue des indischen Gottes Shiva, die am Eingang ihres Gartens steht, fungiert sowohl als Wächter als auch als Beschützer des Ortes, der der gesamten Familie als Ruhepol dient. Studien zeigen, dass auch das Betrachten von Kunst in Form von Statuen das persönliche Wohlbefinden stärken kann.

Rene Piok, wohnhaft in Lend, hat ebenfalls viel Freude an den tierischen Bewohnern seines Gartens: „Wir haben viele Insekten, die man sehr selten sieht, und unsere täglichen Gäste wie Igel, Meisen und Spatzen fühlen sich in unserem Biotop sichtlich wohl.“ Das Vorhandensein von heimischen Tierarten ist nicht nur ein Zeichen für einen gesunden Garten, sondern hat auch eine wichtige Rolle im lokalen Ökosystem.

MeinGarten – schick uns deine Fotos!

Hat auch dein Garten eine Geschichte zu erzählen? Teile deine Eindrücke aus deinem Garten mit der Leser-Community von MeinBezirk! Sende uns Bilder von dir und deiner Gartenlandschaft zusammen mit einer kurzen Beschreibung und deinem Bezirk an [email protected] (Betreff: „MeinGarten“).

Das könnte dich auch interessieren:

250 Rückblicke in die Grazer Geschichte

Auf ein Laško bei Steckerlfisch & Friends an der Mur

Premierenfieber beim Märchensommer Steiermark