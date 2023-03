Das Team der Grünen Wirtschaft Steiermark, angeführt von Landessprecherin Andrea Kern, begab sich auf eine Betriebsbesuchstour im Grazer Süden, um ökonomisch und ökologisch erfolgreiche Handwerksbetriebe zu besuchen.

Welche Betriebe wurden besucht?

Die Tour umfasste drei Betriebe, darunter die Schneiderei Valentina Pitzer, A.M. Metalltechnik Azra Mašinović und die Efficient Energy Technology GmbH, besser bekannt als Produzent von SolMate.

Tolle Leistungen der steirischen Handwerksbetriebe

Frau Kern zeigte sich beeindruckt von der Fähigkeit der steirischen Handwerksbetriebe, trotz schwieriger Rahmenbedingungen erfolgreich zu wirtschaften. Die Besuche der Betriebe zeigten auch, dass Nachhaltigkeit in vielen Unternehmensbereichen Einzug hält, oder wie bei EET, im Zentrum des äußerst innovativen Geschäftsmodells steht.

Schneiderei Valentina Pitzer – Leistungen

Die Schneiderei Valentina Pitzer, am Rande von Graz-Seiersberg gelegen, bietet Näharbeiten aller Art an, einschließlich Änderungen, Reparaturen und dem Aufpeppen von Kleidungsstücken. Der Anteil an Reparaturen steigt ständig an, was die sehr nachhaltig denkende Schneidermeisterin besonders erfreut. Ihr Schneidereigeschäft wurde besonders während der Corona-Pandemie zum sozialen Treffpunkt in der Umgebung.

A.M. Metall – Leistungen

Die Firma A.M. Metall, gegründet von der gelernten Metalltechnikerin Azra Mašinović, hat sich auf die Produktion von Edelstahldesign für Geländer, Handläufe und Zäune spezialisiert, sowohl für den industriellen Bereich, als auch für den Lebensmittel-, Pharmazie- und medizinischen Bereich sowie für Privatkunden. Mit vier Mitarbeitern bietet die gebürtige Bosnierin gemeinsam mit ihrem Mann individuelle Planung, Erzeugung und Montage hochqualitativer Produkte der Metalltechnik und des Edelstahldesigns an.

Efficient Energy Technology GmbH – Leistungen

Efficient Energy Technology GmbH (EET) hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels zu leisten. Die drei TU-Absolventen und Gründer, darunter Christoph Grimmer, haben das innovative Photovoltaik-Konzept SolMate entwickelt, um möglichst vielen Menschen im urbanen Raum die Möglichkeit zu bieten, eigenen Strom zu erzeugen. Das Unternehmen ist mittlerweile auf 50 Mitarbeiter:innen angewachsen und exportiert nach ganz Europa.