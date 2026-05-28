Grünes Licht für Murtalbahn-Elektrifizierung und Busausbau im Vulkanland: Steiermarks Innovation auf Schiene und Straße

Land Steiermark plant Elektrifizierung der Murtalbahn und Ausbau des Busverkehrs im Vulkanland

Die Landesregierung hat am Donnerstag einen Grundsatzbeschluss zur Zukunft der Murtalbahn zwischen Unzmarkt und Tamsweg gefasst. Vorgesehen sind der Erhalt der Strecke und ihre Elektrifizierung.

Parallel dazu wird der öffentliche Verkehr im steirischen Vulkanland mit neuen Bussen ausgebaut. Die Steiermarkbahn erweitert dort ihre Flotte auf den bestehenden Linien.

Grundsatzbeschluss zur Murtalbahn

Die Landesregierung bekennt sich dazu, die Murtalbahn zwischen Unzmarkt und Tamsweg zu erhalten und zu elektrifizieren. Für die Umsetzung von Erhaltung und Elektrifizierung ist zusätzliches Geld aus dem Land Salzburg und vom Bund erforderlich.

Der Verkehrsdienstevertrag mit der Steiermarkbahn über die Murtalbahn wurde auf zehn Jahre abgeschlossen und läuft noch bis 2030. Die Landesregierung will diesen Vertrag auch über 2030 hinaus fortführen.

In der Steiermark ist der Kauf von insgesamt fünf neuen Triebfahrzeugen für die Murtalbahn geplant. Die Betreiber der Zillertalbahn, der Pinzgauer Lokalbahn und der Murtalbahn haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam neue elektrische Schmalspurfahrzeuge anzuschaffen. Insgesamt umfasst diese gemeinsame Beschaffung 17 Fahrzeuge. Eine Arbeitsgruppe finalisiert derzeit die Ausschreibungsunterlagen.

Finanzierungsrahmen und Fahrzeitverkürzung

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) erklärte, dass mit dem Grundsatzbeschluss die Basis geschaffen werde, um über die Finanzierung des steirischen Anteils in der Höhe von 169 Millionen Euro mit Bund und Land Salzburg zu verhandeln. Diese Summe umfasst die Fahrzeugbeschaffung, die Elektrifizierung der Strecke, die Adaptierung der Werkstätten und eine Attraktivierung der Strecke.

Mit der Attraktivierung der Strecke soll die Fahrzeit zwischen Unzmarkt und Murau von derzeit 36 Minuten auf 24 Minuten verkürzt werden. Für den Ausbau und die Elektrifizierung der Infrastruktur sind Zusagen für eine Mitfinanzierung durch den Bund und das Land Salzburg noch notwendig.

Reaktionen auf die Pläne

Der Grüne Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner begrüßt den Grundsatzbeschluss des Landes zur Murtalbahn und fordert einen verbindlichen Umsetzungsplan. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher betont die Bedeutung der Murtalbahn für die Region und bezeichnet eine Attraktivierung als gut und wichtig für die Bevölkerung.

Ausbau des Busverkehrs im Vulkanland

Die Steiermarkbahn betreibt seit einem Jahr das „Busbündel Vulkanland“ auf insgesamt acht Linien. Dazu gehört auch eine internationale, grenzüberschreitende Buslinie von Bad Radkersburg nach Gornja Radgona.

Im Vulkanland erweitert die Steiermarkbahn ihre Busflotte um insgesamt 23 neue Busse. Die neue Flotte umfasst 19 Zwölf-Meter-Busse sowie vier größere Fahrzeuge mit hoher Fahrgastkapazität für den täglichen Linienverkehr. Die Busse sind mit modernen Sicherheits- und Assistenzsystemen sowie laut Verkehrslandesrätin mit mehr Komfort und Sicherheit für Fahrgäste und Lenker ausgestattet.