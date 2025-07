Grünflächen in Wien: Innovative Fassadenbegrünung verschönert die Ullmannstraße

In der Ullmannstraße 37-39 ist ein neues Stück Natur eingezogen – direkt an der Hauswand! Die frisch umgesetzte Fassadenbegrünung bringt nicht nur optisch frischen Wind in die Straße, sondern sorgt auch für ein besseres Stadtklima.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Fassadenbegrünungen sind weit mehr als nur attraktive Blickfänger; sie spielen eine entscheidende Rolle in der städtischen Umweltgestaltung. Eine der wesentlichen Vorteile der Begrünung ist die Verbesserung der Luftqualität: Pflanzen filtern Schadstoffe aus der Luft und produzieren Sauerstoff. Im Sommer fungieren sie als natürliche Klimaanlagen, indem sie die Raumtemperatur senken und die Umgebungstemperatur um mehrere Grad reduzieren können. Darüber hinaus wirken sie schallabsorbierend, was bedeutet, dass sie Lärm aus dem urbanen Umfeld dämpfen. Ebenso bieten sie Schutz für die Fassade, indem sie diese vor schädlichen Witterungseinflüssen bewahren, und fördern die Artenvielfalt, indem sie Lebensräume für verschiedene Tiere schaffen. Zusammengefasst: Fassadenbegrünungen tragen zu einem angenehmeren und gesünderen Lebensumfeld für Menschen, Tiere und Gebäude bei.

Ab sofort können die Kletterpflanzen aus den großen Trögen an der Fassade in der Ullmannstraße 37-39 empor wachsen. Dies ist ein kleiner, aber wirksamer Schritt in Richtung eines grüneren Bezirks und zeigt das Potenzial, das urbanes Gärtnern für städtische Räume besitzt.

Anrainer beweisen grünen Daumen

Die Umsetzung dieses Projekts wurde von der Privatstiftung zur Unterstützung und Bildung von ArbeitnehmerInnen in Wien (PUBA) in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Klerings durchgeführt. In der Entwicklung der Fassadenbegrünung werden nicht nur ästhetische Aspekte berücksichtigt, sondern auch ökologische Vorteile und der soziale Zusammenhalt der Gemeinschaft gefördert. Die Pflege der Pflanzen liegt nun in den Händen des engagierten Hausbesorgers Dejan sowie der aufgeschlossenen Nachbarinnen und Nachbarn. Gemeinsam arbeiten sie daran, dass die Begrünung gedeiht und langfristig Freude bereitet, was eine großartige Gelegenheit zur Stärkung des Gemeinschaftsgeists in der Nachbarschaft bietet.

Interessierte, die ebenfalls ein grünes Projekt an der eigenen Hauswand umsetzen möchten, finden bei der Umweltberatung Wien wertvolle Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und zu Fördermöglichkeiten der Stadt. Solche Initiativen sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern steigern auch den Wert der Immobilie erheblich, indem sie die Attraktivität und die Lebensqualität in städtischen Gebieten verbessern.

