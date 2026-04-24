Grünpfeil-Offensive: Wien baut Radverkehrsinfrastruktur massiv aus

Wien weitet Grünpfeile für Radverkehr deutlich aus

In Wien wird das Angebot an Grünpfeilen für Radfahrerinnen und Radfahrer im Mai 2026 deutlich erweitert. Die Stadt setzt damit den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur fort.

Im Laufe des Mai werden 90 neue Grünpfeile an 67 Kreuzungen in ganz Wien angebracht. Nach dieser Erweiterung wird es insgesamt 820 Zusatzschilder mit Grünpfeilen für den Radverkehr geben.

Die Zusatztafeln ermöglichen es Radfahrenden, nach einem kurzen Stopp an Kreuzungen bei Rot rechts abzubiegen oder geradeaus zu fahren. Von den 820 Schildern entfallen 662 auf das Rechtsabbiegen und 158 auf das Geradeausfahren.

Die vorgeschlagenen Standorte für die Grünpfeile wurden von Magistrat, Bevölkerung und Bezirken eingebracht und von der MA 46 – Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten – geprüft. In der aktuellen Erweiterungsrunde erhält der Bezirk Landstraße 11 neue Grünpfeile, die Donaustadt 10 und der Alsergrund 9. In weiteren 16 Wiener Bezirken werden zusätzliche Grünpfeile montiert.

Ausbau des Radwegenetzes

Das Radwegenetz in Wien wird seit den vergangenen Jahren weiter ausgebaut. Nach Angaben der Stadt wurden seit 2021 über 250 Projekte im Zusammenhang mit dem Radverkehr umgesetzt. Im Hauptradwegenetz kamen seitdem knapp 100 Kilometer dazu, im Bezirksnetz weitere 50 Kilometer Radinfrastruktur.

Für das Jahr 2026 sind 33 Projekte zum Ausbau der Radinfrastruktur geplant. Dabei sollen 12,5 Kilometer neue Radwege entstehen.

Neugestaltung des Rings

Im Jahr 2026 wird der Rad- und Fußverkehr auf dem Ring etappenweise getrennt und neu gestaltet. Die Alleen am Ring sollen künftig Fußgängerinnen und Fußgängern vorbehalten sein, die Nebenfahrbahn soll zu einer Rad-Allee umgestaltet werden.

Die geplante Rad-Allee soll zum Großteil baulich getrennte, 4,50 Meter breite Radwege oder Fahrradstraßen umfassen. Der Umbau am Ring startet ab Herbst am Schottenring.