Grüße zum Weltumwelttag: Neues Kunst-Café im Hundertwasserhaus in Hundertwassergretzl

Weltumwelttag 2023: Rückblick und Ausblick auf das Kunst-Café im Hundertwasserhaus Weltumwelttag

Der Weltumwelttag, der 1972 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde, wird jedes Jahr am 5. Juni gefeiert, um das globale Bewusstsein für Umweltfragen zu stärken und zu konkretisieren. Im Jahr 2025 lautet das Motto: „Unsere Natur wiederherstellen – unsere Zukunft sichern.“ Dieses Motto lädt die internationale Gemeinschaft ein, sich auf die Wiederherstellung von Ökosystemen zu konzentrieren, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen und eine nachhaltige Zukunft zu fördern.

Friedensreich Hundertwasser (1928–2000) war nicht nur ein visionärer Künstler, sondern auch ein leidenschaftlicher Umweltschützer. Seine Kunst spiegelt eine tiefe Verbundenheit zur Natur wider und setzt sich für grüne Architektur sowie eine umweltfreundliche Lebensweise ein. Diese Philosophie prägt auch das neue Team des Kunst-Cafés im Hundertwasserhaus.

Die neue Leitung des Kunst-Cafés, unter Dr. Niels Cornelius Kopf, übernahm den Betrieb am 31. Dezember 2024 durch die neugegründete ArtsCD Café FlexCo. Das sanfte Hineinwachsen in einen seit 30 Jahren erfolgreich geführten Betrieb erfordert sowohl Einfühlungsvermögen als auch kreatives Denken, um das Bestehende harmonisch weiterzuführen und gleichzeitig frische Ideen zu integrieren.

Nach über drei Monaten Renovierungen, öffnete das Kunst-Café am 4. März 2025 seine Türen mit einem Basar und Coffee-to-go und ist seit dem 8. März 2025 regelmäßig geöffnet.

Im Einklang mit Hundertwassers Vision setzt sich das Team im Kunst-Café für ein harmonisches Miteinander zwischen Menschen, Natur und Kultur ein. Die Philosophie des „Leichten, Einfachen & Kleinen“ wird durch kleinere Speisen mit hochwertigen Zutaten verwirklicht, um ein genussvolles, nachhaltiges Erlebnis zu bieten. Das Kunst-Café wird damit zu einem Treffpunkt für Genuss und Austausch im Hundertwasser-Grätzl.

Eine Umweltaktion mit einem Poster von Hundertwasser aus dem Jahr 1983, „Save the Rain. Each Raindrop is a Kiss from Heaven“, inspirierte eine eigene Regen-Metapher: Let’s Rain <°^ Each drop matters.“ Diese Initiative wurde im Rahmen von Projekten zur Umweltbildung von der Kunstformvermittlerin Tatjana Christelbauer in den Jahren 2022-24 entwickelt.

Das Zusammenspiel von Café, Souvenirshop und Imbiss schafft ein abwechslungsreiches Ambiente für alle Generationen. Die Idee des „Rhythmus“ spiegelt Hundertwassers Überzeugung wider, dass Harmonie auf unregelmäßigen Grundlagen entstehen kann. Diese Konzepte verbinden verschiedene Sprach- und Ausdrucksformen zu einem einzigartigen Erlebnis.

Tanz und individueller Ausdruck sind zentrale Elemente der Gastfreundschaft im Kunst-Café. Diese wird als „Tanz“ praktiziert, inspiriert von der amerikanischen Choreographin Anna Halprin, die Raum als lebendige Komposition zwischen Mensch und Natur sieht. Hundertwasser glaubte, dass ein Haus beginnt zu leben, wenn es Unregelmäßigkeiten und Veränderung zulässt – etwa durch „tanzende Fenster“.

Das Kunst-Café ist ein lebendiger Ort, der Raum für künstlerischen Ausdruck und zwischenmenschliche Begegnungen bietet. „Es geht darum, eine fröhlichere Umgebung für alle zu schaffen – einen Ort, an dem das Leben Freude macht,“ so Hundertwasser.

Das Lucky 8 Imbiss im Kunst-Café bietet eine kreative Fusion von Kunst und Kulinarik für lokale Gäste und Touristen. Das Menü umfasst vegetarische und vegane Optionen mit erzählerischen Elementen, um den Genuss zu vertiefen. Außerdem ist das Menü in Brailleschrift erhältlich, um Inklusion zu fördern.

„Specials“ im Lucky 8 Imbiss: Hier begegnen sich österreichische Traditionen und internationale Einflüsse, wie Tiroler Butter mit schwarzem Lavasalz aus Island und Kaffee aus Afrika mit österreichischer Milch. Dies schafft ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

Genuss mit Mehrwert durch Kunst- und Kulturvermittlung: Hundertwassers Engagement für die Umwelt spiegelt sich in seiner Kunst und seinen Menü-Kreationen wider. Gerichte wie die „White Tiger Milk“ fördern das Bewusstsein für Tierschutz und laden dazu ein, nachhaltige Alternativen zu wählen.

Zusammen mit dem Bundesblindeninstitut in Wien bietet das Kunst-Café Formate wie „Chess & Chat“ für Blinde und Sehende an, und lädt zu besonderen Veranstaltungen ein, bei denen kulturelle Perspektiven aus Aotearoa, der Heimat Hundertwassers, erkundet werden.

Kia Ora-Brunch-Special: Bei Filmvorführungen und kulinarischen Köstlichkeiten kommen die Gäste zusammen, um das Lied „Tutira Mai Ngā Iwi“ zu feiern.

Kunst-Brücken am Puls der Zeit: Im Kunst-Café werden verbindende Brücken zwischen Hundertwassers ökologischer Philosophie und dem sozialen Engagement bedeutender Frauen geschlagen. Besonders die Vielfalt der Perspektiven wird durch künstlerische Darstellungen sichtbar gemacht.

Aktuell hat das Kunst-Café von Freitag bis Sonntag geöffnet und plant, bald auch montags und donnerstags zu öffnen. Das Team wird kontinuierlich gestärkt.

Herzlich Willkommen!

Hier geht’s zur Webseite für Kontaktinformationen.