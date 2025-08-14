Grundsätzlich vielversprechend, aber es gibt Verbesserungspotenzial!

„Wir sind enorm froh, dass das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz endlich auf den Weg gebracht wird“, sagte Lueger. „Das bestehende Energiesystem benötigt dringend gesetzliche Anpassungen, die viele praktische Erfahrungen berücksichtigen. Außerdem stehen wir unter Druck, da ein Vertragsverletzungsverfahren auf EU-Ebene läuft – es ist also unionsrechtlich an der Zeit, dass wir diese Änderungen umsetzen.“

Allerdings sieht Lueger Nachbesserungsbedarf, besonders hinsichtlich des geplanten Sozialtarifs und des Preisänderungsrechts. Hintergrund sind die anhaltend hohen Energiepreise sowie eine überdurchschnittliche Inflation im internationalen Vergleich. Gleichzeitig hat die österreichische E-Wirtschaft in letzter Zeit hohe Überschüsse erzielt, was den politischen Auftrag verstärkt, die Themen Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Leistbarkeit mehr in den Fokus zu rücken. Die Arbeiterkammer (AK) hebt hervor, dass:

Hohe Energiepreise und Inflation bleiben eine Herausforderung.

Hohe Überschüsse der E-Wirtschaft fordern eine gerechtere Verteilung.

Bezüglich des Schutzes vulnerabler Haushalte begrüßt die AK den geplanten günstigen Tarif als einen notwendigen Schritt gegen Energiearmut. Es wird jedoch kritisiert, dass der Kreis der Anspruchsberechtigten zu eng gefasst ist. Die AK fordert eine Ausweitung des Anspruchs auf alle Personen, die laut dem Energiearmuts-Definitions-Gesetz als schutzbedürftig gelten, wie zum Beispiel:

Erwerbslose

„Working Poor“

Ausgehend von den Zahlen aus dem Jahr 2024 hat laut dem aktuellen Entwurf etwa 183.000 Personen Anspruch auf diesen gestützten Tarif. Lueger betont, dass es wahrscheinlicher ist, dass mehr Konsumenten diesen Tarif in Anspruch nehmen werden als bisher die Befreiung von ORF-Gebühren.

Die Finanzierung dieser sozialpolitischen Maßnahme durch die Energieversorger wird von Lueger damit begründet: „Energieunternehmen haben eine gemeinwirtschaftliche Verpflichtung. Energie gehört zur Daseinsvorsorge der Haushalte. Angesichts der hohen Gewinne, die sie in der Energiekrise erzielt haben, ist es gerechtfertigt, dass ein Teil dieser Gewinne an die Kunden zurückgegeben wird.“

Wie der geplante Sozialtarif konkret umgesetzt werden soll, hält Lueger für „nicht nachvollziehbar“. Es wird kritisiert, dass das Geld lediglich zwischen Energieunternehmen umverteilt wird und für begünstigte Haushalte nur ein Bruchteil der gesamten Summe von 50 Millionen Euro übrig bleibt. Zudem sei unklar, was passiert, sobald diese Mittel ausgeschöpft sind.

Die AK fordert zudem eine fairere Verteilung der Netzkosten. Aktuell tragen Erzeuger nur rund 6 Prozent der Systemkosten. Angesichts steigender Netzausgaben ist eine stärkere Beteiligung der Erzeuger überfällig. Ferner sollen Haushalte mit kleineren Photovoltaikanlagen von den Einspeiserseitigen Entgelten ausgenommen werden.

Die AK erläutert, dass eine gerechtere Kostenverteilung signifikante Entlastungen für Verbraucher bringen könnte:

Wenn Erzeuger die Hälfte der Netzkosten trugen, könnte dies Einsparungen von über 1,5 Milliarden Euro pro Jahr erzielen, also rund 170 Euro je Haushalt.

Selbst eine Anhebung auf 15 Prozent Erzeugeranteil würde mehr als 300 Millionen Euro an Entlastungen bringen.

Die AK übt scharfe Kritik am neuen Preisänderungsrecht, da der Entwurf es den Konsumenten erschweren würde, gegen unplausible Preissteigerungen vorzugehen. Es werden klare Vorgaben zu Transparenz und Nachvollziehbarkeit sowie abschreckende Rechtsfolgen bei übermäßigen Preisaufschlägen gefordert. Die Besonderheiten, wie eine Verkürzung der Verjährungsfrist auf fünf Jahre und eine automatisierte Anpassung von Preisen, werden abgelehnt.

Trotz der Bedenken wird positiv vermerkt, dass das Gesetz das Ziel leistbarer erneuerbarer Energie verankert und Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand verpflichtet, diese als vorrangiges Ziel festzulegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umsetzung des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes sowohl Chancen als auch Herausforderungen bietet. Eine faire Strukturierung der staatlichen Eingriffe und eine umfassende Unterstützung der Haushalte stehen im Mittelpunkt der kritischen Betrachtungen. Um die energiepolitischen Ziele Österreichs zu erreichen, ist eine transparente und gerechte Umgestaltung der bestehenden Rahmenbedingungen unabdingbar.