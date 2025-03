Gruppe Theaspora: Eine Verwechslungskomödie für einen guten Zweck

Die Theatergruppe Theaspora präsentiert das Stück „Einer für alles“ in der Pfarre Münzgraben und lädt zahlreiche Besucher zu mehreren Aufführungen ein. Wie in den vergangenen Jahren werden die Einnahmen für einen guten Zweck gespendet.

GRAZ. Zum nunmehr 39. Mal bringt die Theatergruppe Theaspora ein herzerwärmendes Stück auf die Bühne. In diesem Jahr steht die Verwechslungskomödie „Einer für alles“, geschrieben von den renommierten Dramatikern Ray Cooney und Tony Hilton, im Rampenlicht. Die Handlung dreht sich um den reichen Fabrikanten Johannes Hartburg und den Rechtsanwalt Arnold Pfeiffer, die gemeinsam die Nachkommen von Hartburgs lang verstorbenem Kompagnon Nußbaum suchen, um ihnen ein beträchtliches Erbe zukommen zu lassen. Doch während sich die Geschichte entspinnt, sind mehr als nur eine Person auf der Suche nach Profit, was zu einer Reihe komischer und spannender Verwicklungen führt.

Über 50.000 Euro gespendet

Die Aufführungen finden unter der Regie von Renate Rossoll-Krompaß und Katrin Leinfellner im Albertussaal der Pfarre Münzgraben statt. Seit der Gründung der Theatergruppe engagiert sich Theaspora für wohltätige Zwecke. Der gesamte Erlös fließt daher in diese Initiativen. In den letzten Jahren konnte der Verein unter anderem das Projekt „Haus Rosalie“ unterstützen, eine Anlaufstelle für Frauen in Not. Insgesamt wurden bereits über 50.000 Euro für verschiedene karitative Zwecke gespendet, was die Bedeutung der kulturellen Engagements der Theatergruppe unterstreicht. Interessierte können mehr Informationen, Tickets und Reservierungen auf der offiziellen Webseite von Theaspora finden: www.theaspora.net.

Spieltermine

Samstag, 22. März: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Sonntag, 23. März: 18 Uhr

18 Uhr Freitag, 28. März: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Samstag, 29. März: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Sonntag, 30. März: 18 Uhr

18 Uhr Donnerstag, 3. April: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Freitag, 4. April: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Samstag, 5. April: 19.30 Uhr

Das könnte dich auch interessieren:

Clemens Berger und Facelift veröffentlichen neuen Song

Das Mezzanin Theater und Lebensgroß laden in den Friseursalon

Verein QuFo vereint Queerness mit Feminismus