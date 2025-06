Gruß zum Weltumwelttag: Kunst-Café im Hundertwasserhaus unter neuer Leitung

Zum heutigen Weltumwelttag: Rückblick auf die Übernahme des Kunst-Cafés im Hundertwasserhaus

Der Weltumwelttag wurde 1972 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und wird jährlich am 5. Juni gefeiert. Ziel ist es, das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für Umweltfragen zu schärfen und konkretes Handeln anzuregen. Das Motto des Weltumwelttags 2025 lautet:

„Unsere Natur wiederherstellen – unsere Zukunft sichern.“

Dieses Motto richtet sich an die globale Gemeinschaft, sich auf die Wiederherstellung von Ökosystemen zu konzentrieren, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und eine nachhaltige Zukunft für unseren Planeten zu sichern.

Friedensreich Hundertwasser (1928–2000) war ein visionärer Künstler und leidenschaftlicher Umweltschützer. Seine Kunst reflektiert eine tiefe Verbundenheit mit der Natur sowie eine Wertschätzung für die Umwelt. Hundertwasser setzte sich für grüne Architektur, das Pflanzen von Bäumen und nachhaltige Lebensweisen ein. Diese Ideen inspirieren auch das neue Team des Kunst-Cafés im Hundertwasserhaus.

Die Übernahme des Kunst-Cafés im Hundertwasserhaus durch Dr. Niels Cornelius Kopf fand am 31. Dezember 2024 statt. Die neue Initiative, ArtsCD Café FlexCo, zielt darauf ab, den traditionsreichen Café-Betrieb, der 30 Jahre erfolgreich von Dr. Kopf und seinem Team geleitet wurde, weiterzuführen. Dieser Übergang erfordert Einfühlungsvermögen, kreatives Denken und viel Geduld, um das Erbe zu bewahren und gleichzeitig Neues einzuführen. Nach über drei Monaten Renovierung wurde das Café am 4. März 2025 mit einem Bazaar und einem „Coffee-to-go“-Angebot wiedereröffnet und nahm am 8. März 2025 den regulären Betrieb auf.

Inspiriert von Hundertwassers visionärer Kunst und Umweltaktivitäten strebt das Team des Kunst-Cafés eine harmonische Gemeinschaft zwischen Menschen, Natur und Kultur an.

Dies geschieht gemäß dem Prinzip des „Leichten, Einfachen & Kleinen“: liebevoll gestaltete Gerichte im Kleinformat mit hochwertigen Zutaten, die zum Genuss einladen und die Leichtigkeit des Augenblicks zelebrieren. Das neu gestaltete Kunst-Café ist jetzt ein einladender, moosgrüner Treffpunkt für gesellige Zusammenkünfte im Hundertwasser-Grätzl.

Eine Umweltaktion, inspiriert von Hundertwassers Poster von 1983 mit dem Titel „Save the Rain. Each Raindrop is a Kiss from Heaven“, wurde zur Grundlage für eine eigene Regen-Metapher: „Let’s Rain <°^ Each drop matters“.

Kunstvermittlerin Tatjana Christelbauer entwickelte zwischen 2022 und 2024 das Bildungsformat „Der Regentropfenball“ und die Einladung „Let’s rain“ zur Förderung von Umweltbewusstsein durch Kunst und Philosophie Hundertwassers.

Das Konzept des Kunst-Cafés vereint Souvenirshop, Café und Imbiss und schafft so ein anregendes Ambiente für alle Generationen.

„Rhythmus“ wird als zentrale Idee integriert, spiegelt Hundertwassers Vermächtnis des Gleichgewichts wider. Erzählerische Elemente wie unsere Erzählkarten zu Genuss-Kreationen verleihen zusätzlichen Sinn. Tanz, individueller Ausdruck und Diversität sind zentral: die Gastfreundschaft wird als „Tanz“ verstanden – ein Zusammenspiel von Raum, Mensch und Moment.

Der Lucky 8 Imbiss im Kunst-Café vereint Kunst und Kulinarik und bietet Gästen eine Mischung aus vegetarischen, veganen und üppigen Kreationen. Die Menükarte, auch in Brailleschrift erhältlich, fördert Barrierefreiheit und Inklusion.

Spezielle „Specials“ kombinieren traditionelle österreichische Produkte mit internationalen Akzenten und kreieren so einzigartige Geschmackserlebnisse, die Genuss mit Umweltbewusstsein verbinden.

In Zusammenarbeit mit dem Bundesblindeninstitut in Wien bieten wir Formate wie „Chess & Chat“ und „Kia Ora Special“ an, um verschiedene Perspektiven und Erfahrungen zu teilen und zu feiern.

Kia Ora-Brunch-Wochen-special: Bei der Filmaufführung „Hundertwasser in Neuseeland: Living Treasures“ genießen die Gäste Herzwaffeln mit neuseeländischem Honig und singen gemeinsam das Lied „Tutira Mai Ngā Iwi“.

Kunst-Brücken am Puls der Zeit

Das Kunst-Café verbindet Hundertwassers ökologische Philosophie mit dem künstlerischen Erbe bedeutender Frauen, die Wien geprägt haben.

Wir erweitern so die Perspektiven im Kunstbereich und im Umweltbewusstsein.

Aktuell ist das Kunst-Café freitags bis sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet; montags und donnerstags von 11:00 bis 17:00 Uhr nach Möglichkeit. Das Team wird kontinuierlich neu aufgebaut.

Herzlich willkommen!

