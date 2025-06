GSC und Andritz: Doppelte Aufstiegsfreude nach dem Relegationserfolg im Unterhaus

Der SV Andritz und der Grazer Sportklub (GSC) haben am Wochenende den Aufstieg in ihre jeweiligen Ligen geschafft, während der ASKÖ Murfeld dem Abstieg nicht entgehen konnte.

GRAZ. Die Relegationsspiele im steirischen Fußball wurden am vergangenen Wochenende mit drei Grazer Teams ausgetragen. Für den SV Andritz ging es gegen Werndorf, und der Weg zum Aufstieg in die Oberliga war äußerst spannend. Das Hin- und Rückspiel endeten jeweils 2:2, und auch in der Verlängerung fiel keine Entscheidung. Im entscheidenden Elfmeterschießen bewahrte Torwart Stefan Lenhart sein Team vor dem Aus und verwandelte den letzten Elfmeter zum Gesamtsieg.

GSC belohnt starke Saison



Der Grazer Sportklub Straßenbahn (GSC) trat in der Relegation gegen den SV Deutschfeistritz an. Trotz einer starken fußballerischen Leistung sprang im Hinspiel nur ein 0:0 heraus. Doch im Rückspiel zeigte das Team seine Klasse: Konstantin Spitzer erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das wichtige 1:0, bevor ein weiteres Tor in der 90. Minute den finalen 2:0-Sieg sicherte. Mit diesem Erfolg hat sich GSC den Aufstieg in die nächsthöhere Liga verdient.

Murfeld hält die Klasse



Im Gegensatz dazu war ASKÖ Murfeld gefordert, in der Relegation um den Verbleib in der Gebietsliga Mitte zu kämpfen. Gegen SC Seiersberg glänzte die Mannschaft in beiden Begegnungen. Nach einem 2:1 im Hinspiel setzte sich Murfeld im Rückspiel klar mit 3:1 durch, was ihren Verbleib in der Gebietsliga sicherte.

