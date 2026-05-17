GTI-Wochenende 2026 in Kärnten: Weniger Hochburg, mehr Staus-Argumente

GTI-Wochenende in Kärnten verläuft 2026 ruhiger, sorgt aber für Staus

Das GTI-Wochenende hat in Kärnten im Jahr 2026 für Aufsehen gesorgt. Rund um Velden, den Faaker See und Klagenfurt kam am betreffenden Wochenende GTI-Stimmung auf.

Nach Angaben aus dem Zuständigkeitsbereich der Behörden verlief das Wochenende deutlich ruhiger als noch vor einigen Jahren. Insgesamt war es weit weniger turbulent als zu den Hochzeiten des GTI-Treffens am Wörthersee.

Staus, Straßensperren und Ausweichbewegungen ins Ausland

Tausende Tuningfans sorgten in Kärnten für Staus und Straßensperren. Im Zusammenhang mit dem GTI-Wochenende wurden einige Anzeigen erstattet, zudem gab es verärgerte Anrainer. Es kam zu einigen Zwischenfällen.

Teile der Tuning-Szene wichen während des Wochenendes nach Slowenien und Italien aus. Spontane Treffen von Autofans wurden im nahen Ausland über soziale Medien organisiert. Als Treffpunkte wurden unter anderem Kranjska Gora und Tarvis genannt.

Hunderte Autofans fuhren in Richtung Grenze und verursachten kilometerlange Staus. Der Bezirkshauptmann von Villach-Land, Bernd Riepan, erklärte, dass in der Szene spontan zu einer bestimmten Uhrzeit Treffpunkte ausgemacht werden und solche spontanen Treffpunkte die Reaktion der Behörden erschweren.

Laut Riepan gibt es interne Absprachen zwischen der slowenischen Polizei und der österreichischen Polizei. Zugleich sei es schwierig, Streifen aufzuziehen, wenn nicht genau bekannt ist, wo der Grenzübertritt stattfinden wird.