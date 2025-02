Günstig Tanken in Graz: Die preiswertesten Tankstellen im Überblick

Hier erfährst du, wo in Graz die günstigsten Tankstellen zu finden sind, wie man beim Tanken sparen kann und welche Tipps beim Spritverbrauch helfen.

GRAZ. In ganz Österreich gilt die Faustregel, dass es am günstigsten ist, knapp vor 12 Uhr mittags zu tanken. Laut den Vorgaben dürfen Tankstellen ihre Spritpreise nur einmal täglich bis zur Mittagszeit erhöhen, während Preissenkungen jederzeit anberaumt werden können. Daher kann der Tankpreis vor der Mittagszeit oft niedriger sein. Wir aktualisieren unsere Liste der günstigsten Tankstellen in Graz täglich mit den aktuellen Preisen, basierend auf Daten von E-Control.

Wie kann man günstig tanken?

Knapp vor 12 Uhr mittags tanken, um von den stabilen Preisen zu profitieren.

Versuche möglichst früh in der Woche zu tanken; Sonntags oder Montagvormittags sind oft die besten Zeiten.

Meide Tankstellen an Autobahnen, da deren Preise meist höher sind.

Plane deine Tankstopps, besonders vor längeren Fahrten, wie etwa in den Urlaub.

Vergleiche Preise online, um die besten Optionen in der Nähe zu finden, ohne jedoch zu weit fahren zu müssen.

Wo kann man am billigsten tanken?

Wir haben für dich eine Übersicht der günstigsten Tankstellen in Graz zusammengestellt. Hier ein Überblick:

Zusätzliche Tipps zum Sprit sparen

Aber nicht nur die Wahl des richtigen Zeitpunktes zum Tanken ist entscheidend. Hier sind einige weiterführende Tipps: