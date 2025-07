Gürtel Nightwalk & Schulball: Wiens Rettungsanker für Frauen erweitert

Die Initiative für sicheres Feiern in Wien „Ich bin dein Rettungsanker“ wird erweitert. Ab sofort wird das Feiern für Frauen beim Gürtel Nightwalk sowie beim Wiener Schulball sicherer gestaltet. Zudem wurde die Website der Initiative aktualisiert.

WIEN. Wenn man in Clubs und Bars ausgeht, möchte man vor allem eine unbeschwerte Zeit mit Freunden verbringen. Allerdings kann die Stimmung schnell kippen, wenn unangemessene Annäherungen, ständige Belästigungen oder sogar sexuelle Übergriffe auftreten. Um solchen Verhaltensweisen entgegenzuwirken und das Feiern für Frauen sicherer zu machen, wurde vor einigen Jahren die Initiative „Ich bin dein Rettungsanker“ ins Leben gerufen.

Diese Präventionskampagne fokussiert sich auf die Bekämpfung von Belästigungen gegen Frauen. „Mit der Initiative ‚Ich bin dein Rettungsanker‘ setzen wir präventive und aktive Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung um. Gewalt gegen Frauen beginnt dort, wo Frauen sich unsicher fühlen. Mit dieser Initiative fördern wir die Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum“, erklärt Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ).

Drei Säulen der Sicherheit

Die Initiative basiert auf drei Hauptpfeilern, die darauf abzielen, Frauen in Wien zu schützen: Wissensvermittlung und Schulungen, Bewusstseinsbildung sowie strukturelle Maßnahmen und Prävention.

Veranstalter, Bars und Clubs werden für das Thema sexuelle Belästigung sensibilisiert. Außerdem werden potenzielle Opfer über Möglichkeiten aufgeklärt, wie sie aktiv Belästigung verhindern und wo sie schnell Unterstützung finden können.

Die Initiative „Ich bin dein Rettungsanker“ wurde ursprünglich 2018 in Zusammenarbeit mit dem Donauinselfest gestartet und hat sich seitdem kontinuierlich erweitert. Programme zur Verbesserung der Sicherheit wurden u.a. in den Wiener Bädern, im Club U4 in Meidling und im Volksgarten umgesetzt. Nun werden zwei neue Veranstaltungen in das Konzept integriert.

Gürtel Nightwalk wird sicherer

Erstmals wird das Sicherheitskonzept beim Gürtel Nightwalk im August umgesetzt. Am Sonntag, den 31. August, findet ein gemeinsamer Spaziergang durch das Gürtel-Gebiet statt, bei dem besonders auf potenzielle Belästigungen geachtet wird.

Im Mai wurde das Konzept bereits beim Wiener Schulball im Rathaus umgesetzt. Mit spezifischen Maßnahmen wurde Sicherstellung gegen Belästigung verwirklicht. „Feiern mit Respekt und Sicherheit – dafür steht der Wiener Schulball. Daher wollten wir unbedingt Teil des Rettungsankers der Stadt Wien werden“, so Nikolaus Gutmann vom Wiener Schulball.

Das Konzept wurde außerdem durch die Einführung einer neuen Website der Initiative „Ich bin dein Rettungsanker“ ergänzt. Hier finden sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Veranstalter übersichtliche Informationen zur Initiative.

Siehe auch Drogenring mit zwölf Mitgliedern nach Verkehrskontrolle in Parndorf ausgehoben Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen 24-Stunden-Frauennotruf: 01/12 345

24-Stunden-Frauennotruf der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Frauenhelpline: 0800/222 555

Droht akute Gewalt, Polizeinotruf unter 133 oder 112 verständigen. Gehörlose und Hörbehinderte können per SMS an 0800/133 133 Hilfe rufen.





