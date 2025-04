Gut investiert: Vorteile des Sponsorings durch die Holding der Stadt Graz

Sponsoring ist mehr als nur ein Marketingwerkzeug; es hat das Potenzial, ganze Städte wirtschaftlich zu revitalisieren. Die Holding Graz engagiert sich in Sport, Kultur und Wissenschaft, und eine aktuelle Studie der Fachhochschule CAMPUS 02 zeigt nun auf, welche regionalwirtschaftlichen Effekte davon ausgehen.



GRAZ. Ob auf den Trikots des SK Sturm, an den LED-Banden des GAK oder in der Eishalle bei den Graz 99ers – das Logo der Holding Graz ist überall präsent. Diese Dominanz wird oft kritisiert, und der Wert solcher Maßnahmen wird häufig in Frage gestellt. Ein genauerer Blick der Holding enthüllt jedoch beeindruckende Zahlen. Allein in der Saison 2023/2024 wird der Werbewert der Holding Graz durch ihre Engagements im Sport auf über vier Millionen Euro geschätzt. Der SK Sturm generiert mit 1,9 Millionen Euro den höchsten Werbewert, gefolgt von GAK mit 874.000 Euro. Außerdem fließen erhebliche Mittel in Innenstadtveranstaltungen wie „Aufsteirern“ und „La Strada“, sowie in Laufbewerbe wie den „Graz Marathon“ und den „Business Lauf“, zusätzlich zur Unterstützung von Kunst- und Kulturprojekten.

„Gesellschaftlicher Mehrwert“

„Unser Sponsoring verfolgt klare wirtschaftliche Ziele“, so Richard Peer, Marketingchef der Holding. Diese Ziele umfassen die Steigerung von Verkaufszahlen, beispielsweise des Klimatickets, sowie die Downloads ihrer Apps. Manfred Eber, der dafür verantwortliche Finanzstadtrat, betont: „Wir haben von Anfang an die soziale Ausgewogenheit des Sponsorings im Blick gehabt.“ So spiegelt sich dieses Engagement auch in der Förderung von Frauen-, Nachwuchs- und Special Teams wider. Beispielsweise wäre der Spielbetrieb der GAK-Frauen ohne die Unterstützung der Holding nicht möglich gewesen. „Wir legen besonderen Wert darauf, dass unsere Sponsoringkooperationen der gesamten Gesellschaft zugutekommen“, so Eber weiter.

Geld, das zurück in die Stadt fließt

Sponsoring schafft nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch direkte wirtschaftliche Vorteile. Viele der geförderten Vereine und Events bedienen sich der Dienstleistungen der Holding Graz – von der Müllabfuhr bis hin zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Allein 2024 resultierten die daraus erzielten Rückflüsse in etwa 1,8 Millionen Euro.

Zusätzlich zu Werbewert und Rückflüssen hat die Holding auch den Wertschöpfungsprozess analysiert. Die Studie von Professor René Thaller am Campus 02 zeigt messbare wirtschaftliche Auswirkungen mit einer Bruttowertschöpfung von 1,13 Millionen Euro in der Steiermark und 1,48 Millionen Euro in ganz Österreich. Darüber hinaus sichert das Sponsoring rund 24 Arbeitsplätze in der Steiermark. „Unsere Forschung belegt, dass gesponserte Institutionen durch die Unterstützung der Holding Graz positive Impulse in ihren jeweiligen Wirtschaftssektoren setzen können“, erklärt Thaller.

Fazit: Sponsoring als Motor für Graz

Mit einem Sponsoringvolumen von 2,4 Millionen Euro im Jahr 2024 und 114 geförderten Projekten wird deutlich, dass die Holding Graz auf effektive wirtschaftliche Unterstützung für die Stadt setzt. Diese Mittel fließen zurück in Sport, Kultur und Wissenschaft, während sie gleichzeitig zur Steigerung von Werbewert und Umsatz beitragen. Graz profitiert so sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich.

Das könnte dich auch interessieren:

Rund 3.000 Läufer beim Graz Halbmarathon

Das Stadtarchiv sucht Erinnerungen an die Fußballgeschichte

Hier kann man in Graz seine Energie und Wut rauslassen