Guter Zweck: Brunch zur Stärkung weiblicher Stimmen in Graz und weltweit

Beim Strawberry Brunch der Soroptimistinnen Graz Rubin kamen am Sonntag, dem 25. Mai 2025, rund 180 Gäste im Grazer Restaurant Nullneun zusammen, um soziale Projekte zu unterstützen und gleichzeitig kulinarische Köstlichkeiten sowie unterhaltsame Darbietungen zu genießen.

GRAZ. Dieser jährliche Brunch steht ganz im Zeichen des sozialen Engagements, wobei die Soroptimistinnen des Clubs Graz Rubin insbesondere die Rechte und die Bildung von Frauen und Kindern in den Fokus rücken. Das Event diente nicht nur dem kulinarischen Genuss, sondern auch dazu, bedeutende finanzielle Mittel für verschiedene Wohltätigkeitsinitiativen zu sammeln.

Soroptimist International, der weltweit erste weibliche Serviceclub, hat sich seit mehr als einem Jahrhundert für die Rechte, Bildung und Gleichstellung von Frauen und Mädchen eingesetzt. Der Club Graz Rubin nutzt den jährlichen Strawberry Brunch gezielt, um karitative Initiativen zu fördern. In diesem Jahr werden die Spenden unter anderem an Organisationen wie Help4Kids, Next Heroes und Mafalda sowie an Entwicklungsprojekte in Sri Lanka geleitet.

Hilfsprojekt

Eines der zentralen Projekte in diesem Jahr ist der geplante Bau eines Spielplatzes für die Wohngruppe Step by Step, die traumatisierten Kindern durch gezielte pädagogische Begleitung neue Perspektiven bietet. Die Soroptimistinnen tragen mit 10.500 Euro zu den Gesamtkosten bei, was ungefähr der Hälfte der benötigten Mittel entspricht.

Die Veranstaltung wurde musikalisch von dem renommierten Künstler Johannes Lafer begleitet, während Zauberer Jack Black das Publikum mit seiner magischen Darbietung verblüffte.

„Unsere Unterstützung geht weit über finanzielle Hilfe hinaus – wir bieten auch Know-how, Netzwerke und nachhaltige Lösungen“, erklärte die Präsidentin des SI Clubs Graz Rubin, Eva Märzendorfer-Chen. Ihr Engagement spiegelt das Ziel wider, nachhaltige soziale Veränderungen zu bewirken, die langfristig im Leben von Frauen und Kindern einen Einfluss haben.

