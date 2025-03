Häkel-Aktion zugunsten verwaister Wildtierbabys in Wien

Die Kampagne „Nestwärme-Donationen“ von Tierschutz Austria erfreut sich momentan großer Begeisterung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Tierfreunde aus ganz Österreich haben sich zusammengeschlossen, um gehäkelte Nester für verwaiste Wildtiere wie Vogelküken und andere kleine Tiere zu schaffen. Diese Initiative zielt darauf ab, bedürftigen Tieren Wärme und Schutz zu bieten, während sie bis zu ihrer Aufnahme in eine fachkundige Obhut warten.

Jedes Jahr kommen zahlreiche verwaiste Wildtierbabys, die oft unter besonderen Bedingungen leiden, ins Tierheim Fözendorf, das im Bezirk Mödling liegt. Im Jahr 2023 wurden dort bereits über 100 junge Vögel und andere kleine Tiere betreut. „Wollene Nester sind eine einfache und effektive Möglichkeit, den Tieren zu helfen, ohne dass teure Ausrüstung erforderlich ist“, berichtet Lea Weber, Sprecherin von Tierschutz Austria.

Unter dem Hashtag #nestwärmespenden werden alle Tierfreunde aufgerufen, ihre fertigen Nester über soziale Medien zu teilen oder zu sammeln. Diese Nester bieten den verwaisten Tieren die Wärme und Sicherheit, die sie dringend benötigen. Besonders während der kalten Jahreszeit kann ein warmes Nest über Leben und Tod entscheiden, insbesondere für Tiere, die oft ohne Mutter aufgefunden werden.

Nester in verschiedenen Größen

Die Teilnahme an der Aktion ist unkompliziert. Jeder, der überflüssige Wolle hat oder gerne häkelt, kann dazu beitragen, indem er kleine Nester in verschiedenen Größen herstellt. Die Größen reichen von Schalen, die so klein wie ein Eierbecher sind, bis hin zu größeren Nester mit einem Durchmesser von bis zu 25 cm. „Die beste Wahl ist robuste Wolle, die zusätzliche Wärme bietet“, betont Lea Weber, um die richtigen Bedingungen für die kleinen Tiere zu gewährleisten.

Die fertigen Nester können direkt ins Tierheim Fözendorf gebracht oder per Post versendet werden. „Jeden Tag erreichen uns unzählige Nester und auch Geldspenden. Das zeigt uns, dass die Menschen bereit sind, für einen guten Zweck etwas zu tun“, sagt Lea Weber stolz. Dies bestätigt die enge Verbindung zwischen der Community und dem Tierschutz, die in Österreich immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Die Resonanz der Kampagne war überwältigend und hat selbst die Initiatoren überrascht. „Unser Video wurde über 3000 Mal geteilt und fast 500.000 Mal angesehen“, berichtet Tierschutz Austria. Diese enorme Reichweite zeigt nicht nur das Engagement der Bevölkerung, sondern stellt auch einen bemerkenswerten Erfolg in der Förderung des Bewusstseins für den Schutz von Wildtieren dar. Das positive Feedback und die breite Unterstützung haben dazu beigetragen, das Thema des Tierschutzes in den Mittelpunkt der Diskussionen zu rücken und das Bewusstsein für die Herausforderungen, denen verwaiste Wildtiere gegenüberstehen, zu schärfen.