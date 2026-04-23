Handelskai-Platz: Finale Phase der Umgestaltung – kostenintensives Projekt nähert sich dem Abschluss

Umgestaltung des Vorplatzes bei Öffi-Station Handelskai in finaler Phase

Die Umgestaltung des Vorplatzes der Öffi-Station Handelskai in Wien befindet sich in der letzten Phase. Erste Ergebnisse der Arbeiten sind bereits sichtbar.

Die Bauarbeiten sollen nach derzeitiger Planung bis Ende Mai abgeschlossen sein. Die Kosten für das Projekt liegen bei mehr als fünf Millionen Euro, ein Großteil davon wird von den ÖBB getragen.

Arbeiten an Pflasterung, Grünflächen und Bäumen

Am Vorplatz werden zuletzt noch Pflastersteine verlegt. Nach Angaben von Thomas Keller von der MA 28 ist die Pflasterung zu rund 85 Prozent fertiggestellt.

Bereits jetzt sind erste Grünflächen angelegt. Von insgesamt 13 geplanten Bäumen wurden laut Keller bereits acht gesetzt. Die restlichen Bäume sowie die Grünflächen sollen bis Ende April fertiggestellt werden.

Die neu gepflanzten Bäume werden in großen Betonelementen gesetzt. Diese Betonelemente sollen gleichzeitig als Sitzgelegenheiten dienen und werden in einem helleren Design ausgeführt.

Neue Sitzgelegenheiten und Schattenbereiche

Vor der Umgestaltung gab es am Vorplatz der Station Handelskai kaum Sitzgelegenheiten. Nach Fertigstellung des Bodenbelags sollen zusätzliche Sitzgelegenheiten aufgestellt werden.

Für den Mai ist die Installation von Wasserspielen sowie Pergolen vorgesehen, die für mehr Schatten am Platz sorgen sollen.

Teil eines größeren Vorhabens entlang der S-Bahn-Stammstrecke

Die Umgestaltung des Vorplatzes Handelskai ist Teil eines Vorhabens entlang der S-Bahn-Stammstrecke. ÖBB-Projektleiter Thomas Schöfmann erklärte, dass im Zuge des S-Bahn-Projekts auch der Maria-Restituta-Platz neu gestaltet werde.

Laut Schöfmann entstehen entlang der gesamten S-Bahn-Stammstrecke immer wieder neue Vorplatzgestaltungen sowie Begrünungen von Straßenräumen.