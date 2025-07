Handlungsbedarf in Gösting: KFG verlangt Hochwasserschutz für den Thaler Bach

In der Region Graz besteht ein dringender Bedarf zur Verbesserung des Hochwasserschutzes entlang des Thaler Bachs. Es ist vorgesehen, die desolaten Gewässer zu sanieren und neue Rückhaltebecken zu errichten, um künftige Hochwasserereignisse besser bewältigen zu können.



GRAZ. Der Thaler Bach ist derzeit nicht ausreichend gegen Hochwasser geschützt, was zu ernsten Sicherheitsbedenken führt. Klubobmann Alexis Pascuttini von der KFG (Christliche Sozialpartei) fordert dringende Maßnahmen und unterstützt die Erhöhung der Kapazität des Rückhaltebeckens Thalersee. Allerdings gibt es bis jetzt Probleme mit der Zustimmung von Anwohnern, insbesondere beim Ausbau des Hochwasserprojekts zwischen den Hausnummern 147 und 187. „Der Thaler Bach hat zusätzliche Zuflüsse vom Winkelbach und auf beiden Seiten Steilhänge, die erhebliche Wassermassen direkt in den Bach leiten", erklärt Pascuttini. Entlang des Baches befinden sich zudem zahlreiche Brücken, die im Falle von Hochwasser eine große Gefahrenquelle darstellen können. „Jede Maßnahme hilft"

Pascuttini fordert die Prüfung und mögliche Erneuerung der Brücken in Verbindung mit dem geplanten Hochwasserschutzprojekt. Er ist überzeugt davon, dass der Hochwasserschutz des Thaler Bachs ganzheitlich angegangen werden sollte, ähnlich wie die Vorhaben für den Gabriachbach. „Obwohl ein hundertprozentiger Schutz unrealistisch ist, sind alle Maßnahmen, die ergriffen werden, hilfreich", appelliert er. Besonders beunruhigt ist Pascuttini über den Zustand einiger Brücken, die aufgrund ihrer Höhe bei Hochwasser weggeschwemmt werden könnten. Diese Situation stellt eine große Gefahr für alle Anwohner in den tiefer gelegenen Bereichen dar. Ein sofortiger Handlungsbedarf sei notwendig, betont er. Pascuttini setzt auch auf finanzielle Unterstützung aus Hochwasserschutzprojekten, falls die Realisierung eines umfassenden Projekts nicht möglich ist.

