Handwerks-Workshop: Nähen lernen von Grund auf am Schlingermarkt

Für viele Menschen steht auf der Wunschliste, ein neues Handwerk zu erlernen. In Floridsdorf haben zwei erfahrene Näh-Expertinnen es sich zur Aufgabe gemacht, dies zu ermöglichen.

WIEN/FLORIDSDORF. Das Erlernen eines neuen Handwerks kann eine bereichernde Erfahrung sein, da es nicht nur Kreativität fördert, sondern auch praktische Fähigkeiten vermittelt. Um die Menschen in Floridsdorf bei diesem Vorhaben zu unterstützen, organisiert das GB* Stadtteilbüro am Mittwoch, den 19. März, einen Näh-Workshop. Unter der Leitung der Schneiderinnen Flora und Conni lernen Anfänger die Grundlagen des Nähens, diskutieren typische Fehler und finden heraus, wie sie diese vermeiden können.

Doch nicht nur Anfänger sind herzlich willkommen: Auch erfahrene Näherinnen und Näher können ihre Fähigkeiten erweitern und sich gegenseitig austauschen. Der Workshop bietet zudem einen informellen Rahmen für alle, die einfach nur plaudern möchten. Teilnehmer, die eigene Kleidungsstücke reparieren wollen oder Tipps und Tricks zum Nähen suchen, werden von den beiden Expertinnen kompetent beraten.

Der Workshop beginnt um 9 Uhr in der Brünner Straße 34-38/8/R10. Um eine Teilnahme zu sichern, wird um Anmeldung unter [email protected] gebeten. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenlos; um Spenden wird freundlich gebeten.

Zusätzliche Veranstaltungen am Schlingermarkt

Neben dem Näh-Workshop wird am Schlingermarkt auch das beliebte Einkaufsherz erneut aktiviert. Jeden Freitag und Samstag verwandelt sich der Markt in einen Bauernmarkt. Lokale Produzenten aus Wien und Umgebung bieten eine Vielzahl von frischen Produkten, darunter Brot, Obst und Wein, zum Verkauf an.

Die nächsten Markttermine sind am Freitag, den 14. März und Samstag, den 15. März, jeweils von 7 bis 12 Uhr. Hier kann die Gemeinschaft nicht nur frische Lebensmittel kaufen, sondern auch lokale Hersteller kennenlernen.

