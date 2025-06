Happel-Stadion: Tickets für das Timberlake-Konzert in Wien sind noch erhältlich

US-Popstar Justin Timberlake tritt am 14. Juli im Wiener Happel-Stadion auf. Einige Wochen vor dem Event sind immer noch Tickets online erhältlich.



WIEN. Nach einer siebenjährigen Wartezeit kehrt der US-Popstar Justin Timberlake endlich nach Wien zurück, wo er zuletzt 2018 aufgetreten ist. Der 44-Jährige wird am 14. Juli einen Stopp in der österreichischen Hauptstadt im Rahmen seiner Tour „The Forget Tomorrow World Tour“ einlegen. Das Konzert im Ernst-Happel-Stadion ist das einzige in Österreich für dieses Jahr und verspricht einen unvergesslichen Abend für Fans.

Timberlake wird nicht nur seine unvergesslichen Hits wie „Cry Me a River“, „Rock Your Body“, „Sexy Back“, „Filthy“ und „Can’t Stop the Feeling!“ performen, sondern auch neue Songs aus seinem aktuellen Album „Everything I Thought It Was“. Unterstützung erhält er dabei von dem renommierten US-Hip-Hop-Star Timbaland, der als Special-Guest angekündigt wurde. Diese Zusammenarbeit verspricht eine kraftvolle Mischung aus Pop und Hip-Hop, die die Fans in ihren Bann ziehen wird.

Tickets zwischen 74 und 694 Euro

Nur wenige Wochen vor dem Konzert in Wien zeigt ein Blick auf verschiedene Online-Ticketanbieter, dass noch einige Tickets verfügbar sind. Die Preise variieren: Sitzplätze sind ab 74 Euro zu haben, während Stehplätze zwischen 114,50 und 166 Euro kosten. Für Fans, die ein exklusiveres Erlebnis suchen, sind Business Seats für etwa 396,25 Euro erhältlich. Auf der Ticketplattform „Ticketmaster“ sowie auf „Oeticket“ ist eine breite Auswahl an Sitz- und Stehplätzen verfügbar, während auf „Viagogo“ die Ehrenloge sogar etwa 694 Euro kostet.

Maximal können vier Tickets pro Bestellung für das Timberlake-Konzert erworben werden. „Sollte die Anzahl der von einem Ticketkäufer georderten Tickets dieses Limit überschreiten, behält sich der Veranstalter vor, die über diese Beschränkung hinausgehenden Bestellungen durch die Ticketmaster GmbH stornieren zu lassen“, erfuhr man von den Veranstaltern.

Für das Event stehen ausschließlich mobile Tickets zur Verfügung, die ab zwei Wochen vor dem Konzert über den Kundenaccount abgerufen werden können. Die digitale Ticketlösung ermöglicht eine kontaktlose und bequeme Einlasskontrolle.





