Harald Zierfuß als Klubobmann der Wiener Volkspartei gewählt

Harald Zierfuß wurde am Donnerstag, 22. Mai, bei der konstituierenden Klubsitzung der Wiener Volkspartei zum neuen Klubobmann gewählt. Gratulationen kommen auch von geschäftsführendem Landesparteiobmann Markus Figl.

WIEN. Die Wiener Volkspartei gab am Donnerstagabend in einer offiziellen Aussendung bekannt, dass Harald Zierfuß zum neuen Klubobmann gewählt wurde. Bei der feierlichen konstituierenden Klubsitzung am 22. Mai nahm Zierfuß seine neue Aufgabe an und äußerte sich dazu: „Die neue Aufgabe als Klubobmann ist eine Herausforderung, die ich mit Demut und Respekt annehme.“ Diese Wahl wird in einem politischen Umfeld durchgeführt, in dem die Wiener Volkspartei (ÖVP) ihre Rolle als bedeutender Akteur der Opposition festigen will.

Harald Zierfuß betont, dass er in den kommenden fünf Jahren die treibende Oppositions- und Kontrollkraft im Wiener Rathaus sein möchte. „Wien kann sich kein ‚Weiter wie bisher‘ leisten, bei dem Regierungsparteien Probleme schönreden oder ignorieren. Unsere Stadt braucht keine PR-Aktionen für die Oberfläche, sondern strukturelle Reformen,“ so Zierfuß. Diese Sichtweise ist besonders bedeutend in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen, vor denen die Stadt steht, darunter Wohnraummangel, hohe Lebenshaltungskosten und Verkehrsprobleme.

Gratulation von Landesobmann

Zierfuß war seit 2020 Bildungs- und Jugendsprecher der Wiener Volkspartei und leitet seit 2021 die Junge ÖVP Wien. Seine Wiederwahl in diesem Amt im November 2024 zeigt das Vertrauen, das ihm von seinen Parteikollegen entgegengebracht wird. Zuvor war er viele Jahre in der Schülervertretung aktiv und fungierte von 2016 bis 2018 als Bundesschulsprecher, was seine langjährige politische Beteiligung unterstreicht.

Markus Figl, der geschäftsführende Landesparteichef, hat zur Wahl gratuliert und die bisherige Arbeit des neuen Klubobmanns hervorgehoben: „Harald Zierfuß bringt fachliche Tiefe und trotz seines jungen Alters bereits viel politische Erfahrung mit.“ Besonders als Bildungssprecher der Wiener Volkspartei habe Zierfuß in den letzten fünf Jahren Akzente gesetzt. „Ich gratuliere herzlich zur Wahl und freue mich auf die Zusammenarbeit – im Sinne einer starken, konstruktiven und zukunftsorientierten Volkspartei,“ resümiert Figl.

Das könnte dich auch interessieren:



Markus Figl neuer Landesparteichef der ÖVP Wien

Die Tops & Flops der Parteien – So hat Wien gewählt

Neuauflage von Rot-Pink oder neuer Koalitionspartner?