Haus Liebhartstal: Die Wiener Symphoniker spielen für Alt und Jung

Um das 125-jährige Bestehen der Wiener Symphoniker gebührend zu feiern, haben sich die Musikerinnen und Musiker eine eindrucksvolle Veranstaltung einfallen lassen. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, Lehrlingen sowie Seniorinnen und Senioren wurde ein Tag voller Musikgestaltung organisiert.



WIEN/OTTAKRING. Musik hat die Kraft, Menschen zu vereinen, sei es beim Zuhören oder beim gemeinsamen Musizieren. Diese Erkenntnis haben die Wiener Symphoniker seit ihrer Gründung im Jahr 1900 verinnerlicht.

Im Jahr 2023 feiert das traditionsreiche Orchester sein 125-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass fand im Pensionisten-Haus Liebhartstal ein Tag des gemeinsamen Musizierens statt, an dem sowohl Schulkindern als auch Seniorinnen und Senioren teilnahmen. Diese bunte Gemeinschaft verdeutlichte, dass Musik keine Altersgrenze kennt.

Ein Projekt der Generationen

In einem generationsübergreifenden Projekt arbeiten die Wiener Symphoniker mit Kindern, Jugendlichen und Senioren zusammen, um Fragen des gemeinsamen Musikmachens zu klären. Ein zentraler Punkt war, welche Musik bei Festen gespielt und gehört wird. In diesem Projekt nahmen 48 Schülerinnen und Schüler der Volksschule Grundsteingasse, eine Gruppe musikbegeisterter Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Liebhartstal und 15 Lehrlinge von Jugend am Werk teil.

Zusammen erarbeiteten die verschiedenen Gruppen musikalische Beiträge, die später in einem Konzert im Haus Liebhartstal präsentiert wurden. Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker, betonte: „Musik ist eine universelle Sprache – sie verbindet Menschen über Altersgrenzen und kulturelle Unterschiede hinweg.“ Das abwechslungsreiche Musikprogramm spiegelte somit die Vielfalt der Teilnehmer wider.

Nächstes Konzert im Sandleitenhof

Um die oben genannten Werte weiter zu stärken, findet am Freitag, dem 13. Juni, ein weiteres öffentliches Konzert statt. Dieses Event soll nicht nur das Jubiläum des Orchesters feiern, sondern auch das 100-jährige Bestehen des Sandleitenhofs. Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) bestätigt, dass der Sandleitenhof am Matteottiplatz 4 als hervorragender Veranstaltungsort nicht nur zur Kultur, sondern auch zur Begegnung im Bezirk beiträgt.

Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und ist für alle Interessierten offen, die erleben möchten, wie verschiedene Generationen gemeinsam Musik gestalten können. Solche Initiativen fördern nicht nur das Verständnis zwischen den Generationen, sondern stärken auch die Gemeinschaft und das kulturelle Erbe Wiens.

