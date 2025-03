Hausärztinnen: Eröffnung des 20. steirischen Gesundheitszentrums in Eggenberg

Im Grazer Bezirk Eggenberg hat das mittlerweile 20. steirische Gesundheitszentrum eröffnet. Die „Hausärztinnen Eggenberg“ wollen ein breites Leistungsspektrum bieten.

STEIERMARK/GRAZ. In Eggenberg wurde eine neue Primärversorgungseinheit (PVE) eröffnet, die das Angebot an wohnortnaher Gesundheitsversorgung in der Steiermark maßgeblich erweitert. Mit dem Ziel, den Zugang zu medizinischer Versorgung zu verbessern, bieten die „Hausärztinnen Eggenberg“ verschiedene Dienstleistungen unter einem Dach an und tragen somit zur Stärkung der regionalen Gesundheitsversorgung bei. Diese Neueröffnung ist ein bedeutender Schritt, da es nun insgesamt 20 Gesundheitszentren in der Steiermark gibt, die die Funktion einer Primärversorgungsstelle übernehmen, einschließlich des Kinder-Gesundheitszentrums und des Gesundheitszentrums in Eisenerz.

Gebündelte Expertise

Die erfahrenen Allgemeinmedizinerinnen Elisabeth Pichler und Astrid Walch-Sautter bündeln ihre ausgeprägte Expertise und führen ihre bisherigen Einzelordinationen nun in einer modernen Einheit zusammen. „Unser Ziel ist es, eine Praxis zu schaffen, in der sich die Menschen bestens betreut fühlen – sowohl medizinisch als auch in allen Bereichen der gesundheitlichen Vorsorge und Nachsorge“, erklärte Pichler bei der Eröffnung. Walch-Sautter fügte hinzu: „Durch die enge Zusammenarbeit unseres Teams können wir präzise auf die Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten eingehen und eine umfassende Gesundheitsversorgung bieten.“

PVE-Manager Moritz Bubik betonte die rasche Realisierung des Projekts sowie die hervorragende Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen: „Die schnelle Umsetzung dieser Primärversorgungseinheit zeigt, was möglich ist, wenn alle Beteiligten – Sozialversicherung, Land, Stadt und Kammer – mit einer gemeinsamen Vision zusammenarbeiten. Unsere Arbeit hier ist ein Ausdruck unseres Engagements für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Gemeinschaft.“

Das Team besteht neben den Ärztinnen auch aus einem multiprofessionellen Team, das Fachkräfte aus verschiedenen Gesundheitsbereichen einbezieht, einschließlich Physiotherapie, Hebammenbetreuung, Ernährungsberatung und Sozialarbeit in Kooperation mit der Stadt Graz, sowie Psychotherapie in Zusammenarbeit mit dem PSD Graz.

„Aufsperren, wo es möglich ist“

„Egal wo jemand lebt, die Gesundheitsversorgung soll für alle zugänglich sein. Wir arbeiten konsequent daran, weitere Gesundheitszentren in der Steiermark zu errichten“, erklärt Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl. „Die Eröffnung des 20. Gesundheitszentrums ist ein weiterer Beweis unserer kontinuierlichen Bemühungen, die Gesundheitsversorgung für die Steirerinnen und Steirer zu verbessern und dort zu öffnen, wo es nötig ist.“

Die Primärversorgungseinheiten haben sich als erfolgreiches Modell für eine effiziente und gut erreichbare Gesundheitsversorgung erwiesen. Insbesondere durch ihre Vernetzung und umfangreichen Öffnungszeiten bieten sie eine sichere Anlaufstelle für die Bevölkerung. „Primärversorgung bedeutet, die erste Anlaufstelle für Menschen mit gesundheitlichen Anliegen zu sein. Unsere interdisziplinären Teams arbeiten Hand in Hand, um eine patientenorientierte Betreuung direkt vor Ort zu ermöglichen“, erklärt der Präsident der Ärztekammer für Steiermark, Michael Sacherer.

Siehe auch Badner Bahn: Sicherheit und Nachtverkehr sorgen für Zufriedenheit bei Fahrgästen Primärversorgungseinheit Eggenberg Adresse: Alte Poststraße 139, 8020 Graz Telefon: 0316/58 32 51 Website: hausaerztinnen-eggenberg.at Öffnungszeiten: Montag: 7.30 – 15.30 Uhr

Dienstag: 8 – 15.30 Uhr

Mittwoch: 8 – 18.00 Uhr

Donnerstag: 7.30 – 15.30 Uhr

Freitag: 8 – 15.30 Uhr

Das könnte dich auch interessieren:

Dritte Woche brachte die ersten Rückschläge

Land setzt Eigenheim- und Sanierungsförderung aus

VCÖ sammelt Hinweise auf Rad-Probleme