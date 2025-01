Hausmittel: So wirst du Erkältungen schnell wieder los!

Im Winter ist die Zeit für Erkältungen. Hier erfährst du, wie du schnell wieder auf die Beine kommst und mit welchen Hausmitteln du Schnupfen, Halsschmerzen und Co. effektiv bekämpfen kannst.

WIEN. Unabhängig von den ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen; fast jede Wienerin und jeder Wiener erliegt in der kalten Jahreszeit einer Erkältung oder einem grippalen Infekt. Aktuell steigt die Anzahl der Krankmeldungen in Wien stark an, wie MeinBezirk berichtet.

30 Prozent mehr Grippekranke in Wien verzeichnet

Was kannst du tun, wenn es dich erwischt? Hier sind einige Tipps, um die Symptome einer Erkältung zu lindern und schneller wieder gesund zu werden.

Ruhe und Schlaf

Sorge dafür, dass dein Körper ausreichend Ruhe und Schlaf bekommt, um sich zu regenerieren. Nimm dir Zeit, um dich hinzulegen und auszuruhen, wenn du müde bist. Genügend Schlaf stärkt das Immunsystem und fördert die Heilung.

Warme Getränke

Warme Getränke wie Tee, heiße Zitrone oder Ingwertee können Halsschmerzen lindern und den Schleim verflüssigen. Honig ist ebenfalls wohltuend für den Hals. Alkoholische und koffeinhaltige Getränke sollten hingegen vermieden werden, da sie dehydrierend wirken.

Inhalationen

Dampf-Inhalationen können helfen, verstopfte Nasenwege zu öffnen und den Schleim zu lösen. Dazu fülle eine Schüssel mit heißem Wasser und halte deinen Kopf darüber. Um den Dampf besser zu halten, kannst du deinen Kopf mit einem Handtuch bedecken. Die Zugabe von ätherischen Ölen wie Eukalyptus oder Minze verstärkt den Effekt.

Nasenspülung

Eine Nasenspülung mit einer isotonischen Salzlösung kann ebenfalls helfen, verstopfte Nasenwege zu reinigen und Schleim zu entfernen. Hierfür können eine Nasendusche oder eine spezielle Nasenspüllösung verwendet werden.

Gurgeln bei Halsschmerzen

Gurgeln mit warmem Salzwasser kann die Schmerzen im Hals oft lindern. Mische einen Teelöffel Salz in einem Glas warmem Wasser und gurgle. Optimalerweise solltest du dies zwei- bis dreimal täglich wiederholen. Zuckerl oder Lutschtabletten mit Menthol oder Eukalyptus können ebenfalls helfen, den Hals zu beruhigen.

Ernährung, aber richtig

Wenn du krank im Bett liegst, ist es wichtig, nährstoffreiche Mahlzeiten zu dir zu nehmen, um deinem Körper die notwendigen Nährstoffe zu liefern. Vermeide schwere, fettige Speisen, da sie die Verdauung belasten können. Suppen, Gemüse, Obst und Vollkornprodukte sind empfehlenswerte Optionen.

Symptomatische Behandlung

Bei Bedarf können symptomatische Medikamente wie Schmerzmittel gegen Kopf- und Gliederschmerzen, abschwellende Nasensprays oder Hustenlöser eingenommen werden. Beachte jedoch, dass diese Medikamente die Symptome nur vorübergehend lindern und keine Heilung bieten. Bei anhaltenden Beschwerden solltest du unbedingt einen Arzt oder Apotheker aufsuchen.

Hygiene

Um die Verbreitung von Krankheitserregern zu verhindern, sollten geeignete Hygienemaßnahmen getroffen werden. Decke beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit einem Taschentuch oder deiner Armbeuge ab, um andere zu schützen. Übrigens: Obwohl die Corona-Pandemie offiziell für beendet erklärt wurde, kannst du weiterhin eine Maske tragen, um die Übertragung von Krankheitserregern zu reduzieren.

Hinweis: Dieser Text wurde, abgesehen von einigen Ergänzungen, von dem KI-Chatbot ChatGPT erstellt.

Das könnte dich auch interessieren:

Mit diesen Tipps und Tricks beugst du Erkältungen vor