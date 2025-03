Haustiermesse 2025: Veranstaltung für Tierfreunde in der Marx Halle, Wien

Das Gaming-Jahr 2023 nimmt langsam Fahrt auf, und der März verspricht, ein aufregender Monat für alle Videospiel-Enthusiasten zu werden. In den kommenden Wochen dürfen sich Gamern auf einige mit Spannung erwartete Titel freuen, die in verschiedenen Genres für viel Unterhaltung sorgen werden. Egal, ob man auf Action, Abenteuer, Puzzle oder Rollenspiele steht, die Auswahl ist vielfältig und abwechslungsreich.

Den Auftakt macht das mit großer Vorfreude erwartete Remaster von The Last of Us: Part II. Dieses Spiel, das ursprünglich 2020 veröffentlicht wurde, begeistert die Spieler mit einer packenden Geschichte und tiefgründigen Charakteren. Das Remaster bietet grafische Verbesserungen, die die schon beeindruckende Welt des Spiels noch lebendiger machen, und neue Features, die das Spielerlebnis erweitern. Zudem wurden die Ladezeiten stark verkürzt, was das Eintauchen in die post-apokalyptische Welt von Ellie und Abby noch reibungsloser gestaltet.

Ein weiteres Highlight, das im März auf den Markt kommt, ist Star Wars Jedi: Survivor. Als Fortsetzung des gefeierten Vorgängers Star Wars Jedi: Fallen Order setzt das Spiel die Abenteuer von Cal Kestis fort. Spieler können sich auf ein erweitertes Kampfsystem, neue Kräfte und atemberaubende Umgebungen freuen, die das Star Wars-Universum auf beeindruckende Weise zum Leben erwecken. Fans der Franchise sind gespannt darauf, wie die Geschichte des jungen Jedi sich weiterentwickeln wird.

Für Liebhaber von Strategietiteln wird Company of Heroes 3 ein absolutes Muss sein. Dieses Real-Time-Strategy-Spiel bringt die Spieler zurück in den Zweiten Weltkrieg und bietet herausfordernde Schlachtfelder sowie eine tiefgreifende taktische Komponente. Mit neuen Fraktionen und einem dynamischen Wettersystem wird jede Partie einzigartig und erfordert Anpassungsfähigkeit und strategisches Denken.

Aber nicht nur große Titel sind im Anmarsch. Indie-Spiele sind ebenfalls gut vertreten, und Hogwarts Legacy, das bereits für viel Aufsehen gesorgt hat, bringt die zauberhafte Welt von Harry Potter in die Wohnzimmer der Spieler. Die Möglichkeit, als angehender Zauberer in Hogwarts diabolische Geheimnisse zu lüften, verzaubert nicht nur die Fans der Buchreihe. Dieses Open-World-RPG hat eine lebendige Umgebung, mit der die Spieler interagieren und die Magie erleben können.

Außerdem dürfen sich Fans von Multiplayer-Spielen auf einen neuen Ableger der Resident Evil-Reihe freuen: Resident Evil 4 VR. Diese auf Virtual Reality optimierte Version verspricht ein immersives Gruselerlebnis für Spieler, die sich in die packende Geschichte um Leon S. Kennedy stürzen möchten. Die neu gestaltete Steuerung und die immersive Umgebung werden ein realistisches Gefühl von Nervenkitzel und Spannung erzeugen.

Im Ganzen verspricht der März 2023 eine Vielzahl an neuen Spielen, die sowohl für Gelegenheits- als auch für Hardcore-Gamer interessant sind. Die Auswahl reicht von aufwändigen AAA-Produktionen bis hin zu kreativen Indie-Titeln, die frischen Wind in die Gaming-Landschaft bringen. Für jeden ist etwas dabei, und die Vorfreude auf diese beeindruckenden Titel ist mehr als gerechtfertigt.