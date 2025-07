Hawala-System: Start des Prozesses in Wien für Zahlungsdienstleistungen bei Schlepperfahrten

Am Freitag beginnt ein richtungsweisender Prozess, in dem drei Beschuldigte für ihre Rolle in einem weitreichenden Netzwerk zur Abwicklung von nicht regulierten Geldtransfers, bekannt als Hawala-System, zur Rechenschaft gezogen werden. Das Trio soll das größte Hawala-Büro in Österreich betrieben haben, das für die Finanzierung illegaler Schleppdienste verantwortlich war.

WIEN. Unter dem Deckmantel eines gastronomischen Betriebs in Ottakring soll eine kriminelle Struktur operiert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 45-jährigen Mann, einer 41-jährigen Frau und einem 37-jährigen Mann vor, am Freitag vor dem Landesgericht für Strafsachen in Wien für ihre mutmaßlichen Aktivitäten im Rahmen des Hawala-Systems zur Verantwortung gezogen zu werden, wie Berichte von „ORF Wien“ nahelegen.

Das Hawala-System ist eine traditionelle Methode des Geldtransfers, die auf dem Prinzip des Vertrauens basiert. Ohne offizielle Banken agieren Mittelsmänner, die Gelder entgegennehmen und Transfers an die Zielorte organisieren. Laut den Ermittlungen hatte das trio in einem als Restaurant getarnten Lokal in Wien ein umfangreiches Netzwerk aufgebaut.

Massive Geldsummen

Zwischen Sommer 2021 und Frühling 2024 sollen die Angeklagten Hunderte von Transaktionen durch das Hawala-System abgewickelt haben. Es wurde berichtet, dass sie Kuriere engagierten, um große Summen zu transportieren. Allein im ersten Quartal 2024 konnten 21 Geldtransporte mit einem Gesamtbetrag von mehreren Millionen Euro nachverfolgt werden, ein deutliches Indiz für die schiere Dimension des Unternehmens, das die Staatsanwaltschaft ins Visier genommen hat.

In der Folge sei ein Teil des Geldes in der Wohnung der 45-Jährigen versteckt worden. Der 41-Jährige fungierte offiziell als Geschäftsführer des Lokals, während der 37-Jährige eine bedeutende Rolle in der Organisation einnahm. Alle drei beschuldigten sich jedoch gegenseitig und bestreiten die Vorwürfe, insbesondere die Kenntnis über die illegalen Transaktionen.

Vorwürfe von Folter

Zusätzlich zu den Geldwäschevorwürfen wird dem Trio auch die Folter eines Kuriers zur Last gelegt. Im März 2024 wurde ein Kurier, der 355.000 Euro von Deutschland nach Wien bringen sollte, während der Fahrt ausgeraubt. Die Angeklagten zweifelten an den Aussagen des Kuriers und setzen Gewalt ein, um ein Geständnis zu erzwingen. Zwei der Angeklagten räumten „massive Tätlichkeiten“ ein, während die Frau angab, nicht an dieser Tat beteiligt gewesen zu sein.

Das Urteil wird für Freitag erwartet, und die Beobachtungen dieser Verhandlung können weitreichende Auswirkungen auf die bekämpfung internationaler Geldwäschepraktiken und die illegale Schlepperei haben.

