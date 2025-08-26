HeckAntrieb Bikes + Service – Auhofstraße 205, 1130 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





HeckAntrieb Bikes + Service: Ihr E-Bike Händler für Qualität und Service

HeckAntrieb Bikes + Service ist der ideale Ansprechpartner für E-Bike-Liebhaber und solche, die es werden möchten. Mit einem klaren Fokus auf hochwertige Produkte und umfassende Dienstleistungen bietet der Händler alles, was das Herz eines Radfahrers begehrt.

Fakten über HeckAntrieb Bikes + Service

Gegründet im Jahr 2015, hat sich HeckAntrieb schnell einen Namen in der Region gemacht. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an E-Bikes, von City- bis Mountainbikes, und arbeitet dabei mit renommierten Herstellern zusammen. Diese Partnerschaften garantieren, dass nur die besten und innovativsten Modelle ins Sortiment aufgenommen werden.

Vorteile

Erstklassige Beratung: Das Team von HeckAntrieb besteht aus erfahrenen Radexperten. Kunden profitieren von individueller Beratung, um das passende E-Bike für ihre Bedürfnisse zu finden.

Kundendienst: Neben dem Verkauf von E-Bikes wird auch ein umfassender Reparatur- und Wartungsservice angeboten. Egal ob Inspektion oder größere Reparaturen, der fachkundige Service sorgt dafür, dass die Räder stets in Top-Zustand sind.

Testmöglichkeiten: Interessierte können zahlreiche Modelle direkt im Geschäft oder in der Umgebung testen, um das richtige Fahrgefühl zu erleben.

Leistungen

HeckAntrieb bietet ein umfassendes Leistungsspektrum:

Verkauf von E-Bikes: Durch die Zusammenarbeit mit beliebten Marken wird eine große Auswahl abgedeckt. Zubehör: Das Sortiment umfasst auch alles, was das E-Bike-Fahren angenehmer und sicherer macht, darunter Helme, Schlösser, Beleuchtung und mehr. Reparatur- und Wartungsservice: Experten überwachen den technischen Zustand der Räder und ermöglichen eine schnelle Bearbeitung. Finanzierungsoptionen: Um den Kauf eines E-Bikes zu erleichtern, werden verschiedene Finanzierungsmodelle angeboten.

Zielgruppe

Die Zielgruppe von HeckAntrieb umfasst sowohl erfahrene Radfahrer als auch Anfänger. Familien, Pendler und sportliche Fahrer finden hier das passende E-Bike. Auch Senioren, die eine komfortable und umweltfreundliche Fortbewegungsart suchen, sind Teil der Kundenbasis. Das engagierte Team berät alle Altersgruppen und individuelle Anforderungen.

Sonderangebote

HeckAntrieb ist bekannt für saisonale Sonderaktionen und Rabatte. Im Frühling, wenn die E-Bike-Saison beginnt, werden oft reduzierte Preise auf ausgewählte Modelle angeboten. Zudem gibt es gelegentlich „Trade-in“-Aktionen, bei denen Kunden ihr altes Fahrrad gegen einen Preisnachlass auf ein neues E-Bike eintauschen können.

Preise

Die Preise der E-Bikes im Sortiment variieren je nach Modell und Ausstattungsmerkmale. Grundlegende E-Bikes beginnen bei etwa 1.500 Euro, während Hochleistungs-Modelle bis zu 4.000 Euro kosten können. Die Transparenz der Preisgestaltung wird geschätzt, da alle Kosten klar kommuniziert werden.

Öffnungszeiten

HeckAntrieb Bikes + Service hat kundenfreundliche Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10:00 – 18:00 Uhr

Samstag: 09:00 – 14:00 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Fazit

HeckAntrieb Bikes + Service steht für Qualität, Fachkompetenz und kundenorientierten Service in der Welt der E-Bikes. Wenn Sie ein neues E-Bike suchen oder Ihr aktuelles Fahrrad warten lassen möchten, ist HeckAntrieb die ideale Anlaufstelle. Genießen Sie die Freiheit auf zwei Rädern und entdecken Sie die Vorteile des E-Bike-Fahrens!

HeckAntrieb Bikes + Service

Adresse: Auhofstraße 205, 1130 Wien, Austria

INFO: Alle Details zum E-Bike Händler, Vorteile, Leistungen sind allgemein und aus öffentlichen Quellen – bei Änderungswünschen und Korrekturen gerne an uns wenden. Wir übernehmen keine Haftung für Korrektheit & Details – informieren Sie sich selbständig vor Ort!