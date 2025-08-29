Heiderichstraße: Wohnsiedlung kümmert sich selbst um Artenschutz

Die Biologin Gabriele Hubich und ihre Nachbarn in der Heiderichstraße in Wien haben ein bemerkenswertes Projekt zum Artenschutz ins Leben gerufen, nachdem ein Antrag auf finanzielle Unterstützung bei der Stadt Wien abgelehnt wurde. Mit eigenen Mitteln setzen sie sich für Biodiversität und Umweltschutz in ihrer Wohnsiedlung ein.

WIEN/OTTAKRING/HERNALS. Bei einem Spaziergang die Heiderichstraße hinauf erkennt man schnell, dass es sich lohnt, den Weg zu beschreiten. Die gleichnamige Wohnanlage, die an der Grenze zwischen Hernals und Ottakring liegt, grenzt direkt an den wunderschönen Wienerwald.

Das grüne Umfeld in dieser privaten Wohnsiedlung ist nicht nur dem nahen Erholungsgebiet zu verdanken. „Während andere über Biodiversität sprechen, setzen wir sie aktiv um“, sagt Gabriele Hubich, eine engagierte Bewohnerin. Gemeinsam haben die Anwohnerinnen und Anwohner ein Konzept entwickelt, das darauf abzielt, den Artenschutz zu fördern und die grüne Vielfalt in ihrer Umgebung zu bereichern.

Absage vom Magistrat

Die initialen Ideen für das Projekt stellten sich als kostspielig heraus. Da sich die Stadt Wien jedoch im Rahmen des EU-Renaturierungsabkommens zur Förderung des Artenschutzes verpflichtet hat, waren die Bewohner optimistisch. Sie reichten ihr Konzept unter dem Programm „Kleinvorhaben für Klima und Umwelt“ bei der städtischen Förderstelle ein. Leider wurde der Antrag abgelehnt. In einem Schreiben der MA 22 – Umweltschutz wurde erklärt, dass finanzielle Unterstützung aus budgetären Gründen nicht möglich sei. Trotz dieser Rückschläge ließen sich Hubich und ihre Nachbarn nicht entmutigen und finanzierten ihre Vorhaben eigenständig.

Das Bienenhotel und die Bewässerungsrohre wurden aus den eigenen Mitteln finanziert. | Foto: Ipirotis/MeinBezirk

Vielfältige umgesetzte Projekte

Zu den ersten umgesetzten Maßnahmen gehört ein Wildbienenhotel, das zahlreichen Insekten sowie anderen kleinen Lebewesen ein Zuhause bietet. Außerdem wurden im blüharmen Rasen Blumeninseln angelegt, die die Artenvielfalt fördern. Besonders stolz sind die Bewohner auch auf einen abgestorbenen Baum, der als lebenswichtiger Totholz-Ökosystem erhalten bleiben konnte. Er bietet Heimat für Käferarten und dient zudem als Rankgerüst für die neu gepflanzte Kletterrose und Clematis, deren Blüten Nektar für Insekten bieten. Doch das Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen, erklärt Hubich.

Die Gemeinschaft hat viele weitere Pläne. „Wir benötigen zusätzliche Wasserstellen für die Wildtiere, die nachts kommen, sowie für die Vögel und Insekten während des heißen Sommers“, schildert die Biologin. Aber nicht alle ihrer Visionen können sie alleine verwirklichen; einige Projekte wären nur mit finanzieller Unterstützung von der Stadt realisierbar. Angesichts der Nähe zum Waldgebiet wäre dies von großem Nutzen. Hubich betont, dass Artenvielfalt nicht nur für die Natur, sondern auch für die Lebensqualität der Menschen von entscheidender Bedeutung ist.

Inhaltsverzeichnis

