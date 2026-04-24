Heldenhafte Rettung: Junger Rehbock aus Almkanal in Salzburg-Maxglan befreit

Junger Rehbock aus Almkanal in Salzburg-Maxglan gerettet

In Salzburg-Maxglan ist ein orientierungsloser junger Rehbock aus dem Almkanal gerettet worden. Anrufe bei der Österreichischen Tierrettung und der Berufsfeuerwehr hatten am Donnerstagnachmittag den Einsatz ausgelöst.

Das Tier war zuvor durch einen Garten geirrt und in den an das Grundstück angrenzenden Almkanal gestürzt. An der betroffenen Stelle besitzt der Kanal links und rechts senkrechte Betonwände, weshalb der Rehbock das Wasser nicht aus eigener Kraft verlassen konnte.

Feuerwehrleute und Tierretter setzten bei der Bergung eine Fangstange und einen Kescher ein. Sie befreiten den einjährigen Rehbock, der als Jahrling bezeichnet wird, aus der Strömung. Das Tier war zu diesem Zeitpunkt bereits verängstigt und wehrte sich gegen die Rettungsversuche.

Schließlich konnte der Rehbock unverletzt in eine Gitterbox gesetzt werden. Vor der Verbringung in ein anderes Gebiet hielten die Einsatzkräfte Rücksprache mit dem Stadtjäger.

Der Rehbock wurde anschließend in ein als geeignet beschriebenes Waldstück in Salzburg-Leopoldskron am Schwarzgrabenweg gebracht. An dem Einsatz waren acht Angehörige der Berufsfeuerwehr und zwei Mitglieder der Österreichischen Tierrettung beteiligt.