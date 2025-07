„Heldenplatz-Skandal“: Der ehemalige Burgtheater-Direktor Claus Peymann verstorben

Claus Peymann, der legendäre deutsche Theatermacher und langjährige Direktor des Wiener Burgtheaters, ist im Alter von 88 Jahren in Berlin verstorben. Er wurde bekannt für seine wegweisenden Inszenierungen, insbesondere des Dramas „Heldenplatz“ von Thomas Bernhard, das 1988 als einer der größten Theaterskandale in Österreich gilt.



BERLIN/WIEN. Laut der Süddeutschen Zeitung (SZ) starb Peymann nach Angaben seines familiären Umfelds. Sein Verlust ist ein schwerer Schlag für die Theaterwelt, in der er als unermüdlicher Kämpfer für künstlerische Freiheit und als visionärer Regisseur galt.

Bereits zu Lebzeiten wurde Peymann als eine umstrittene, aber prägende Figur des deutschsprachigen Theaters angesehen. Sein Talent, komplexe und sprachgewaltige Dramatik zu inszenieren, brachte ihm Anerkennung und Kritik gleichermaßen ein. Insbesondere seine Arbeiten mit renommierten Autoren wie Peter Handke, Elfriede Jelinek und Peter Turrini unterstrichen seinen Einfluss auf die Theaterlandschaft.

Er wurde am 7. Juni 1937 in Bremen geboren und arbeitete in verschiedenen Städten, darunter Berlin, Stuttgart und Bochum, bevor er 1986 die Direktion des Burgtheaters in Wien übernahm.

„Heldenplatz-Skandal“



Die Uraufführung von Bernhards „Heldenplatz“ fiel in Peymanns Zeit als Burgtheater-Direktor und gilt als ein Wendepunkt in der Theatergeschichte der Zweiten Republik Österreich. Das Stück wurde anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Burgtheaters uraufgeführt und thematisierte den österreichischen Umgang mit seiner NS-Vergangenheit in einer schonungslos kritischen Weise. Mit der Premiere im Jahr 1988, die sich zudem mit dem 50. Jahrestag des „Anschlusses Österreichs“ deckte, entstand ein gewaltiger öffentlicher Aufruhr.

Vor der Premiere machten bereits kritische Ausschnitte des Textes für Aufregung in den Medien und der Politik Sorgen. Konservative Stimmen, einschließlich der Kronen Zeitung, stemmten sich gegen die Inszenierung. Trotz erheblicher Proteste und dem Versuch, das Stück zu unterdrücken, fand die Premiere statt und entwickelte sich schnell zum größten Erfolg von Peymanns Burgtheater-Amt. Mit 120 Vorstellungen wurde „Heldenplatz“ zur meistgespielten Aufführung dieser Zeit.

Peymann wurde im Jahr 2012 zum Ehrenmitglied des Burgtheaters ernannt und leitete danach das Berliner Ensemble von 1999 bis 2017. Selbst nach seiner zentralen Rolle in Wien blieb er der Theaterlandschaft treu und inszenierte zuletzt in Wien am Theater in der Josefstadt, darunter 2020 „Der deutsche Mittagstisch“ und 2023 „Warten auf Godot“.





Weitere Meldungen:

Wiener Heimatfilm-Ikone Waltraut Haas verstorben

Wiener Fernsehlegende Peter Rapp mit 81 Jahren verstorben

Ludvik Kavin im Alter von 81 Jahren gestorben